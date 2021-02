El psicólogo que estranguló al “descuartizador de Lima” en un interrogatorio y después de cumplir su condena se autoproclamó candidato a presidente

Los efectivos policiales trasladan a Mario Poggi. El homicida estuvo cinco años presos en la cárcel de San Jorge y luego se recluyó en la selva Ucayali

Leía las cartas, hacía análisis psicológicos y jugaba al póker con cualquiera que se acercara a su banco del Parque Kennedy, estacionado en el corazón del barrio Miraflores de Lima, la capital peruana. Todos lo conocían. Algunos también lo desconocían. Se había convertido en un personaje simpático, pintoresco. Tenía el pelo teñido de verde flúor, usaba pipa y lentes gruesos. Vestía traje, andaba en bicicleta y en 2006 se autoproclamó candidato a presidente: su lema era “acompañame”, el partido político POGGI y su ideología, de derecha, oligarca y plutocrático. Deambulaba por una plaza con la soltura y el vaivén de la pertenencia. En su banco, vendía los tres libros que escribió: “Mi primer pajazo”, “Yo sé que soy un imbécil” y “El decálogo de la correa vengadora”.

Asimiló con orgullo el seudónimo “el loco del parque”. Los periodistas iban a preguntarle su visión sobre el clima social y político del país: él nunca defraudaba con sus elucubraciones y fantasías. Era un hombre macabro, además de ser culto, profesor, actor y humorista. Sus interpretaciones, sus ocurrencias, sus divagues eran propios de un personaje querible, inofensivo . Le asignaron un espacio en la televisión basura peruana. Vaticinaba proezas y lecturas inverosímiles desde su banco de plaza, bajo la sombra de un árbol en la rotonda de los artesanos.

“Era su lugar favorito -dijo Melissa Poggi, su sobrina-. Me gustaba venir a hablar con él. Siempre fue muy misterioso y tuvo dos versiones de esa historia. Cuando estaba bien, me dijo que él no lo había hecho, sino que había sido culpado por la policía. Tiempo después, me dijo que sí lo había asesinado”. Su historia también fue película. Se iba a llamar Poggi, ángel o demonio pero el título definitivo fue Mi crimen al desnudo. La cinta de bajo presupuesto dirigida y filmada en 2001 por Leónidas Zegarra es una versión grotesca y erótica de su sórdido desenlace.

Era criminólogo, politólogo, psicólogo, artesano, escultor, periodista, escritor, hablaba cuatro idiomas y terminó pidiendo limosnas en una plaza del centro de Lima

Su final fue quince años después, el 26 de febrero en el hospital Casimiro Ulloa, a sus 73 años después de no tolerar dos paros cardíacos. Murió como un linyera ilustrado, artesano, escultor, periodista, escritor, hablador de cuatro idiomas, un loco histriónico que se había escondido en las profundidades de la selva Ucayali luego de pugnar su pena y que regresó convocado por el fervor mediático para enseñar sus encantos como “arlequín melancólico” -la descripción que el periodista peruano Manuel María Orbegozo firmó en la revista En Lima-.

Mario Augusto Poggi Estremadoyro, antes de ser “el loco del parque”, fue el profesional reclutado por la policía local para resolver el caso del “descuartizador de Lima” durante el primer bimestre de 1986 . Hijo de Rosa Estremadoyro, fundadora del colegio San Jorge de Miraflores, y de Mario Poggi Cerebro, rematista de profesión, nació el 3 de marzo de 1943. Era un instruido, presumía formación profesional en Europa -se había graduado en Criminología en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica-. Se vanagloriaba de ser psicólogo, escultor, arquitecto, politólogo y criminólogo, de provenir de una familia bien constituida.

Ángel Antonio Díaz Balbín había asesinado a puñaladas a su tía Genoveva Días y a dos de sus primos en 1976. Era el principal sospechoso del crimen de la italiana Nina Barzotti. Hasta 1985 estuvo detenido en el penal de Lurigancho, una prisión de hombres ubicada en las afueras de Lima y considerada hoy la más poblada de Latinoamérica. Gozó de salidas transitorias para estudiar o trabajar por su buena conducta mientras en la capital peruana la población vivía aterrorizada por un asesino en serie. Por las calles y los basurales de la ciudad, entre diciembre del ’85 y enero del ’86 se encontraron bolsas negras con cadáveres desmembrados .

Mario Poggi y la tapa de uno de los tres libros que escribió

A Díaz Balbín, por sus antecedentes penales, lo llamaban “el vampiro de Breña”. Alfonso Díaz Vela, psicólogo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), descubrió que la aparición de los restos de al menos veinte víctimas mujeres coincidía con las salidas vigiladas del recluso. La policía lo detuvo de inmediato. La prensa no le concedió la inocencia: lo denominaron automáticamente “el descuartizador de Lima”. Bastaba la confesión para enjuiciarlo, aplacar el pavor ciudadano y archivar el expediente.

Mario Poggi tenía 42 años y estaba sin trabajo. El comandante Víctor Cueto Candela, jefe de la División de Homicidios, lo convocó para conseguir la confesión del único sospechoso: Poggi había sido catedrático en la Escuela de Oficiales de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) entre 1981 y 1982. El sábado primero de febrero, un comisario de apellido Araujo le indicó: “El sospechoso está detenido, doctor, sólo debe ir el lunes a las oficinas de la avenida Wilson y comenzar nomás”. El criminólogo debía trazar un perfil psicológico del presunto descuartizador de mujeres o, preferiblemente, rescatar la confesión de los asesinatos.

No tardó más de dos encuentros en inferir que Ángel Díaz Balbín era el responsable de los crímenes . Pero el sospechoso no reconocía su autoría. El psicólogo apeló a distintas técnicas en el interrogatorio. No le impartieron límites. Lo incitó quitándole la comida y mostrándole fotografías de los cuerpos desmembrados. Lo provocó con “métodos científicos” instrumentados durante la Segunda Guerra Mundial. No consiguió más que silencio e indiferencia: el acusado era dócil pero impenetrable.

La exclusiva que le vendió a la revista Caretas con fotografías del tratamiento que aplicó en el sospechoso Ángel Díaz Balbín

Al cuarto día, Poggi evidenció su miseria. El medio local El Comercio narró que el terapeuta recurrió al periodista Jorge Salazar de la revista Caretas para ofrecerle la primicia: “Puedo certificar que él es el descuartizador. He realizado muchas pruebas psicológicas, científicas. Es un peligro”, aseguró. Los policías no confiaban en su conclusión: exigían pruebas. Otros medios tampoco. Entregó los casetes de sus testimonios a cambio de dinero y coordinaron una sesión de fotos privada para el viernes 7 de febrero.

Víctor Chacón Vargas presenció el interrogatorio como fotógrafo particular del psicólogo. “Le puso una correa, le indicó que tenía que cortarle los brazos a un muñeco, hablaban de formas de cortar cuerpos. Poggi amenazó a Balbín de muerte pero nadie le tomó en serio porque creyeron que era parte del estudio”, recordó. Las fotos develaron el nivel de sumisión del acusado y la ansiedad del terapeuta por obtener la confesión .

Pero Díaz Balbín era un hombre duro de desgastar. El tiempo apremiaba. El plazo de prisión preventiva se terminaba y la principal testigo que dijo haberlo visto depositar una bolsa negra en la calle había declinado su testimonio. El sábado 8 de febrero de 1986 le mostró dibujos que el acusado debía interpretar. La estrategia tampoco sirvió. No había manera de que el sospechoso ratificara las versiones que Poggi y la policía intuían. Y la sociedad necesitaba calmar sus miedos con el autor de los asesinatos en la cárcel.

Los medios y la cobertura del asesinato del sospechoso de haber cometido 20 crímenes de mujeres entre diciembre de 1985 y enero de 1986

La noche del domingo 9 de febrero el psicólogo se volvió loco. En el cuarto de interrogatorios de la dependencia de la policía local, Poggi y Balbín se quedaron solos. El psicólogo le pidió intimidad al guardia para aplicar una técnica del tratamiento. El detenido estaba esposado con las manos en la espalda. El grabador del terapeuta tomó el diálogo previo al homicidio. “ ¡Así, no te muevas, no te muevas! ¡No te muevas, asesino! ¡Asesino, asesino! ¡Ya no matarás a nadie asesino! ¡Maldito! ”. El relato fue publicado al año siguiente en el libro Poggi: la verdad del caso escrito por Jorge Salazar.

El psicólogo mató al sospechoso. Ajustó la correa de su cinturón sobre el cuello del acusado y presionó hasta el final. Años después dirá desde su banco en la plaza que, mientras agonizaba, el acusado confesó los crímenes. Fue condenado a doce años de prisión por la Corte Suprema de Justicia. Solo estuvo cinco años preso en el penal de San Jorge. En 1991 fue beneficiado por la ley de despenalización y hasta 1998 debió presentarse todos los meses en las comisarías. En 2001, cuando se cumplió un cuarto de siglo de su asesinato, le dijo a El Comercio de Perú: “ Soy un héroe, los salvé de un monstruo ”. La misma sentencia y el mismo orgullo con el que le informó el asesinato a los policías de la dependencia cuando abrió la puerta del interrogatorio.

Díaz Balbín murió sin confesar los asesinatos que presuntamente cometió. Después de su muerte y con Mario Poggi preso, los descuartizamientos siguieron apareciendo en las calles y los basurales de Lima.

