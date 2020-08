Agarrada del árbol de atrás, temblando en la oscuridad, Claudia también vio pasar la película de su vida y se detuvo en un fotograma: “ Me di cuenta de que tenía creencias muy destructivas , por ejemplo: ‘Quisiera vivir con alegría pero no me lo merezco’. Y que, a veces, queriendo demostrar algo o tratando de defender una idea, atacaba. En ese momento me di cuenta de que el control y la manipulación era lo que había aprendido pero tenía el poder de cambiar, ¿por qué no me iba a merecer una vida alegre?”.