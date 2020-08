“Empecé a bucear a los nueve años. Me fascinó el océano desde entonces y comencé una vida de exploración”. Son palabras de Ghislaine frente a un auditorio en el año 2014. Presenta un proyecto personal y cuenta la historia que la une con al mar. No menciona, por supuesto, que fue también el mar su cortina de protección más poderosa. No menciona que fue también el mar quien la rodeaba cuando, junto a Epstein, realizaban orgías con menores de edad en su isla privada. No menciona que fue también en el mar donde encontraron muerto a su padre, Robert Maxwell, en 1991.