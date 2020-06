Flor de la V, en el Día Internacional del Orgullo LGBT+: “Todo lo que tengo se lo debo a que soy travesti”

“Hablo desde un lugar de privilegio, pero eso no significa que yo no la luché", dice la actriz a Infobae, que después de muchos años de carrera decidió adoptar una postura más activa en la lucha por los derechos de las mujeres trans y travestis. En el día del Global Pride 2020, asegura que todavía "falta mucho para festejar", y reconoce que no siempre se sintió orgullosa de quién es.