El 20 de junio, dos días después del asesinato, el diario Buenos Aires Herald publicó un editorial condenatorio: "Fue el crimen más detestable, pero fácil y sin riesgos para aquellos que colocaron la bomba en manos de esa joven (…) No debe permitirse que el terrorismo pueda triunfar (…) Los fines que persigue la subversión no son solamente aterrorizar, sino también suscitar la represión indiscriminada con el objeto, según las esperanzas de los terroristas, de debilitar el apoyo que la población confiere a las fuerzas armadas (…) Debemos tratar que nuestra ira no nuble nuestra inteligencia, haciendo que nuestra respuesta sea templada como el acero: enérgica, pero flexible (…) Nuestra fuerza es la decencia. Su debilidad es su vileza".