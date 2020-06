Alguien vivo pasa también se convirtió en libro con la transcripción de la entrevista. En el prólogo el director cuenta esta historia: cuando finalmente Claude Lanzmann se decidió a editar y a exhibir la entrevista con Rossel, casi dos décadas después, debió pedirle autorización al delegado de la Cruz Roja para utilizar la ya vieja grabación. El doctor Rossel respondió con una carta manuscrita: “Ahora tengo más de ochenta años y ya no me acuerdo muy bien del hombre que fui entonces. Me considero más sabio y más loco, y es lo mismo. Sea caritativo, no me haga parecer demasiado ridículo”.