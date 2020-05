Eichmann, al ser informado del plan, pidió que no lo sedaran. Aseguró que no ofrecería resistencia alguna . No había motivos para dudar de su sinceridad. Desde el mismo momento de su detención, se mostró solícito y participativo. Pero los israelíes no se arriesgaron y le suministraron tranquilizantes. En el aeropuerto adujeron que un miembro de la tripulación, luego de una noche de copas, se sentía mal. Hasta volcaron algo de whisky sobre su ropa para que despidiera más olor. Fueron pasando los controles con este miembro de la tripulación descompuesto. Lo subieron al avión entre dos, inconsciente.