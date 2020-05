El cantante no se fue a dormir. Empezó una frenética ronda de llamados telefónicos. El primero a Bob Geldof. Fue una comunicación muy breve. Posiblemente Bob haya cortado apenas escuchó que el que hablaba era un Hutchence alcoholizado y a las 5.30 de la madrugada. Luego habló con Paula, que le confirmó que no podría viajar a Australia; el juicio recién tendría sentencia a mediados de diciembre. Michael le dijo que él le iba a rogar a Geldof que la dejara viajar con las cuatro hijas. Minutos después, otro llamado a Geldolf. Hubo gritos, discusiones, insultos. El huésped de la habitación de al lado en el hotel contó que escuchó discutir airadamente a Hutchence a esa hora. Geldof, tiempo después, recreó ese llamado contando que Hutchence lo había insultado y amenazado a los gritos, que le había rogado que permitiera viajar a las chicas. Dijo, también, que no lo notó depresivo. Después, una brecha de más de tres horas de la que no se sabe nada hasta que Michael dejó un mensaje en el contestador telefónico de su manager Martha Troup: “Martha, soy yo, Michael. Ya está. Ya tuve suficiente”. Apenas recibió el mensaje, Martha llamó a la habitación pero no tuvo respuesta. Entonces Troup se comunicó con el manager de la gira de INXS (Martha estaba en Nueva York) para que se acercara hasta el hotel. Él le contó que hacía unos minutos Michael le había avisado que no iría al ensayo final. Después dos llamados consecutivos a Michelle Bennett, una antigua y querida novia, a la que le dedicó Never tear us apart. En el primero Michael profirió incoherencias, tropezó con las palabras y, frustrado, cortó. Al rato, cinco minutos antes de las 10 de la mañana, la volvió a llamar. Lloraba y estaba completamente abatido. Ella le pidió que aguantara y le dijo que en ese momento salía para el hotel. Michelle llegó cuarenta minutos después. Golpeó la puerta, llamó por teléfono pero no recibió respuesta. Una hora después, la mujer de limpieza abrió la habitación.