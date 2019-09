Mientras la fama del grupo crecía, la vida íntima de Hutchence se hacía interesante para sus fans. Su relación amorosa con la también australiana Kylie Minogue dirigió la atención de los fanáticos del pop sobre el grupo, aunque ellos nunca dejaran su base rockera. Welcome to wherever you are llegó en 1992 y trajo rareza al clásico sonido de INXS, agregando cítaras y una orquesta de 60 músicos a la banda habitual. En 1993 llegaría Full moon, dirty hearts, y después un tiempo en el que Michael se dedicaría a disfrutar su vida de celebrity y tocando eventualmente con bandas amigas. Elegantly wasted fue el último disco del grupo con Hutchence que, aunque no parecía demostrarlo, ya se estaba acercando a las puertas del infierno.