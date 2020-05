Sobrevivir fue quizá su peor castigo. Tuvo que confesar sus mentiras: que no era médico especialista en enfermedades cardiovasculares; que había dejado sus estudios de medicina en segundo año de la carrera; que nunca tuvo un linfoma ni un tumor; que no trabajaba en la OMS en Ginebra, ni tenía oficina allí; que no había viajado jamás por trabajo; que nunca había dado conferencia alguna; que no había ganado un sólo sueldo en su vida; que había vivido con el dinero de las estafas a sus conocidos y parientes; que en vez de ir a trabajar había vagado por ahí todos los días durante años; que las vacaciones, colegios, el BMW y la nueva camioneta Range Rover los había pagado con el fruto de sus desfalcos. Esa era la insoportable verdad que exitosamente había ocultado durante 18 años.