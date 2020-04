En enero de 2017 un primo de los Rhoden, Josh, fue detenido por cargos de tráfico de drogas como resultado colateral de la investigación por los asesinatos. De todas formas, la policía ya había determinado que la cantidad de droga que habían cultivado los Rhoden no era en absoluto significativa para pensar en un ataque de un cartel. Ante la falta de progresos en el caso, el 13 de abril de 2017, las autoridades tuvieron que reconocer a los medios de prensa que no tenían pruebas suficientes para hacer ningún arresto. Aunque el fiscal Rob Junk aseguró tener algunas pistas que no podía hacer públicas.