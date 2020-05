Anochece. El colectivo, algo desvencijado, se bambolea por las calles irregulares. A la altura de San Fernando quedan pocos pasajeros. Apenas pasaron unos minutos de las 8 de la noche. Ricardo Klement se levanta de su asiento, toca el timbre y mientras baja, saluda al chofer con un cabeceo leve a través del espejo de la puerta trasera. Saca la linterna del bolsillo del pantalón y con paso vencido enfila hacia su casa. Tiene 54 años pero parece de muchos más. Piensa en el trabajo en la fábrica, en que la vida no siempre es lo que uno espera. Hace quince años que escapa, pero él -raras volteretas de la mente- no se considera un fugitivo. Arrastra los pies. El polvo de la calle de tierra se mete por el costado de sus mocasines. A unos ochenta metros de distancia, por la misma calle Garibaldi, está su casa. La tenue luz de la linterna le marca el camino. Pasa por el costado de un auto. Adentro hay gente pero él no les presta atención. Sigue adelante ensimismado en sus pensamientos. Sólo atina a levantar la cabeza para ver si por la ventana de la precaria vivienda ve jugar a su hijo menor reflejado por el farol de noche. De pronto, un cimbronazo. Un golpe brutal lo derriba. Algo, todavía no sabe qué, lo arrolló por la espalda. Su cara pega un latigazo contra la tierra. En la caída piensa que se le va a arruinar la ropa, que el sweater beige no va a servir más, que justo ese día se puso su mejor camisa. Alguien lo retiene con fuerza y la aprieta contra el piso. La fuerza no es necesaria: él no se resiste. Alguien le tapa la cabeza con un trapo. Son varias personas, pero no sabe cuántos. Lo levantan y lo tiran en el piso del asiento trasero de un auto. Escucha los cachetazos sordos de las puertas cerrándose y el ruido del motor que arranca. Una mano se posa en su cuello. Le busca las pulsaciones. Quiere comprobar que la presa esté viva. Pero la tarea era innecesaria. Ricardo Klement tiembla espasmódicamente mientras el auto escapa por la ruta. Esa es la mejor prueba de vida.