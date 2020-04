No se sabe dónde ni cuándo nació Meir Berliner. No quedan registros personales de su derrotero. No se documentó su biografía. No hay fotos ni trascendió su fisonomía. Su historia es incierta hasta el 11 de septiembre de 1942, el último día de su vida . Murió apaleado por oficiales nazis en el campo de exterminio de Treblinka y fue arrojado en una fosa común.