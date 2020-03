El Nazi era una especie de estado dentro de otro estado, el argentino. Pero no necesariamente esta organización férreamente liderada por el embajador Von Thermann se mimetizaba con el Partido Nazi local. Muchos de los empresarios y hombres influyentes no estaban afiliado al Partido creado en el país en 1931. Los que habían formado el Partido de Obreros Nacionalsocialista Alemán eran, según lo sostiene el investigador Ronald Newton en su libro El cuarto lado del Triángulo, “marineros en tierra, artesanos y ex trabajadores, ex funcionarios y profesionales amargados por la experiencia argentina, junto con granjeros derrotados. Los unía la condición de germanos y sus reclamos; compartían la voluntad visceral de los nazis de derrocar el sistema de Weimar: el detestado sistema (tanto en la Argentina como en Europa) de judíos, plutócratas, las extravagancias artísticas y sociales grotescas de la nueva era; buscaban venganza en el teatro del mundo para el Volk y el Reich”.