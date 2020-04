La biografía de una actor también puede escribirse a través de los proyectos que rechazó. Atrapado sin Salida, Kramer Vs Kramer, Mujer Bonita, Lenny, All That Jazz y hasta Duro de Matar. Algunos los consideró papeles poco desafiantes para él como el del hombre con problemas psiquiátricos con el que Jack Nicholson ganó el Oscar, en otros no le interesó la historia o simplemente no llegó a un acuerdo monetario. Pero esta lista no debe leerse sólo como un catálogo de malas decisiones. Se debe tener en cuenta que al ser uno de los actores más buscados del mundo durante décadas fue considerado como primera opción en la mayoría de los proyectos.