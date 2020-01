- Cuando yo estaba en el Actors Studio, a los 25 años, me acuerdo que todavía era muy tímido para animarme a actuar en ninguna escena. Apenas había empezado seis meses antes, pero me sentaba a mirar y me volvía a casa. No conocía a nadie, hasta que finalmente me anoté para interpretar una escena. Y ahí estaba yo, listo para hacer Hickey de Eugene O’Neill y una parte de Hamlet que había escrito, hasta que llegó mi turno para enfrentarme al grande de Lee Strasberg, delante de todos los demás con los que después iba a discutir lo que habíamos hecho, sin criticar. No era una escuela de actuación, era el Actor Studio. Para empezar, Lee Strasberg pronunció bien mi nombre. Nunca antes había pasado. Pasé por toda la escuela pública donde me llamaban Pekini, Pacuno, Pacani. Pero él lo pronunció bien. Y subí a decir mi monólogo del The Iceman Cometh que había hecho toda mi vida, para mezclar Hamlet con Hickey de ‘The Iceman’. Y Strasberg paró la clase y con toda tranquilidad me dijo “Solo quiero que hagas a Hickey, como Hamlet” Una genialidad. Y lo hice. Hice a Hickey como Hamlet y Hamlet como Hamlet. Hice las dos partes, bastante bien. ¿A qué viene todo esto? Ese es el punto (Risas). Todo es posible.