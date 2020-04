Desde hace más de un mes pasa el día ayudando a los chicos con los deberes que les mandan del colegio. Obligada a la quietud, el aislamiento la hace reflexionar: “A veces estoy jugando con ellos o estamos mirando una película y empiezo a recordar, se me viene mi vida en fotogramas. Me acuerdo de estar sola en la calle, esa sensación de abandono ¿no?, porque el Estado no salió a buscarme, nadie se preguntó ‘¿qué hace esta niña en esta esquina?’. Y ahora estar acá con ellos, en casa. Yo sí me vi reflejada en la historia de abandono de ellos pero esto no lo hago para remediar mi historia: mi historia es la que fue. Pero que ellos ya no sean negados, abandonados, que puedan crecer con libertad, juntos y en una familia me genera una emoción que no sabría cómo explicarte”.