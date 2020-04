En 1970 se casó con la artista plástica Francoise Gilot, que había estado casada con Pablo Picasso. Cuando los presentaron ella no demostró demasiado interés. “Los científicos son aburridos”, pensó. Sin embargo Salk la sorprendió. Pocos meses después le propuso casamiento. Ella se negó. Él le entregó una hoja y le pidió que escribiera los motivos por los cuales no quería. La lista decía, entre otras cosas: “No puedo estar junto a otra persona más de 6 meses al año”, “Tengo mis propios hijos” (Paloma Picasso es una de ellas), “Tengo mi propia carrera como mi pintora y no la pienso relegar”, “Me gusta vivir poco tiempo en cada lugar”. Salk la leyó con detenimiento, levantó la vista y le dijo con una sonrisa: “Todo muy razonable. No veo por qué no puedo vivir bajo estas reglas. Casémonos”. Lo hicieron y vivieron (viéndose seis meses al año) casados hasta la muerte del científico en 1995.