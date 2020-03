Pero, Semmelweis, que con sola incorporación del agua y del jabón pudo haber revolucionado la medicina moderna, no fue reconocido en su tiempo y su hallazgo fue abandonado con demasiada velocidad. Uno de los pilares de su teoría era que los pacientes que recibían más visitas de médicos y estudiantes más riesgo tenían. Y eso, naturalmente, no cayó nada bien entre sus colegas. Lo que el húngaro hizo fue ir contra el pensamiento de su época y eso fue demasiado para su descubrimiento simple pero a la vez revolucionario. Los escasos conocimientos y las creencias sostenían que las infecciones luego del parto se debían a las miasmas, un conglomerado de circunstancias ambientales, médicas y hasta cósmicas. Y no a que los médicos eran sucios. La mención de esa posibilidad resultó insultante para sus colegas.