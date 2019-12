Mediodía del 30 de abril de 1945. Adolf Hitler almorzó en silencio. Con sus secretarias y con su esposa, Eva Braun. Un plato frugal: unas pastas sin acompañamiento. Al levantarse de la mesa acarició a su perro. Ordenó a su médico que testeara la pastilla de cianuro con el animal. Sentía que ya no podía confiar ni siquiera en el veneno. Blondi, el perro, cayó fulminado de inmediato. No era el único perro del Fuhrer; al otro ordenó que lo mataran en ese momento. No llegó a escuchar la detonación que acababa con la vida del animal.