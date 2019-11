El futuro no era alentador. Hasta que alguien le dio una nueva oportunidad en el periodismo. Primero en un semanario de Minneapolis, después en Washington, luego en Nueva York. Se casó con Jill y tuvo otra hija. Ahora eran cinco y su carrera avanzada a toda velocidad. Se mantenía alejado de las drogas y los excesos. Un día llegó el llamado soñado. El New York Times lo contrató para que escribiera de economía. Su fuerza de trabajo era conmovedora. Sabía que esta nueva oportunidad no la recibía cualquiera. Luego pasó a la sección Medios. Desde allí se convirtió en un referente ineludible. Él entendía los medios mejor que nadie y hacía un esfuerzo por seguir los cambios vertiginosos que traen las nuevas tecnologías.