Renée confesó que no entendía por qué el director Ruper Goold la había elegido para Judy. Desde Chicago, en 2002, que no hacía un musical y no se consideraba una gran cantante a pesar de haber ganado un Oscar por el filme. Goold pensó en vulnerabilidad que mostró en “Jerry Maguire” y la personalidad en “Cold Mountain” la hacían perfecta para el papel (David Hindley/Roadside Attractions via AP)