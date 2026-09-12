El túnel bajo el mar que conecta dos países: así es la impresionante obra que atraviesa las profundidades

El Eurotúnel se inauguró el 6 de mayo de 1994 y tiene 37,9 kilómetros bajo el lecho marino (Captura de video)

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En 1802, el ingeniero francés Albert Mathieu presentó una propuesta que sonaba a ciencia ficción: construir un pasaje bajo el lecho marino para conectar Francia con Gran Bretaña, el cual incluía una isla artificial en medio del canal para reemplazar las mulas y los caballos de los carruajes. Casi dos siglos después, aquella idea de unir la isla con el continente se convirtió en una de las obras de ingeniería más complejas del siglo XX cuando la reina Isabel II de Londres y el presidente galo François Mitterrand inauguraron la vía subterránea en la ciudad de Calais el 6 de mayo de 1994.

El trayecto, bautizado como Eurotúnel, abarca 50,45 kilómetros de extensión total. De esa cifra, 37,9 kilómetros discurren por debajo del mar, lo que constituye el tramo submarino continuo más largo del planeta. En su punto de mayor profundidad, la galería desciende 75 metros por debajo del nivel marino.

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Poco después de su apertura, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE) lo incluyó entre las siete maravillas del mundo moderno, una nómina que comparte con obras como el Canal de Panamá y el puente Golden Gate.

El reto geológico bajo el lecho marino

Excavaron 37,9 kilómetros bajo el mar y abrieron el tramo submarino más largo del planeta (Captura de video)

Los trabajos en el terreno comenzaron el 1 de diciembre de 1987. El plan requirió el despliegue de 11 máquinas tuneladoras gigantescas, de las cuales seis avanzaron desde el territorio británico y cinco desde la costa francesa. Durante seis años, los cabezales rotatorios perforaron la creta margosa, una capa delgada de caliza arcillosa que resultó ideal para el trazado por su consistencia blanda e impermeable.

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En los momentos de mayor actividad laboral, 15.000 personas trabajaron en simultáneo en el proyecto, con un gasto operativo diario que alcanzó los 3 millones de libras esterlinas, suma equivalente a unos 4 millones de dólares.

El momento decisivo de la construcción ocurrió el 1 de diciembre de 1990, cuando los obreros de ambos frentes derribaron la última pared de roca y se encontraron a 40 metros de profundidad bajo el Canal de la Mancha. Las mediciones finales registraron una precisión astronómica: el desvío entre ambos lados fue de apenas 35,8 centímetros en el plano horizontal y de 5,8 centímetros en el vertical.

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El esfuerzo físico y las condiciones extremas bajo el mar dejaron un saldo de 10 trabajadores muertos entre 1987 y 1993. Para garantizar la seguridad a largo plazo, los ingenieros recubrieron las paredes con estructuras de hierro fundido y anillos de hormigón armado diseñados para durar al menos 120 años.

La estructura interna de las galerías

Las obras del Eurotúnel comenzaron en 1987 y alcanzaron su encuentro técnico en diciembre de 1990 con un desfase mínimo

A diferencia de lo que sostiene el mito popular sobre la existencia de un solo tubo gigantesco, la infraestructura consta de tres galerías paralelas. Dos de ellas albergan las vías ferroviarias para cada sentido de circulación, mientras que la tercera, de menor diámetro, funciona como arteria de servicio, ventilación y evacuación de emergencia. Cada pasaje principal posee un ancho de 7,6 metros, dimensión suficiente para permitir el paso de vagones de dos niveles.

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Los trenes operan a una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. El trazado subterráneo evita la línea recta y sigue curvas suaves para adaptarse a la estructura de las capas rocosas.

Además, las vías convergen en dos salones subterráneos iluminados que permiten el cruce de formaciones entre galerías ante cualquier eventualidad técnica. El trayecto completo entre las terminales de ambos países dura unos 35 minutos.

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Sobrecostos y la transformación del mapa europeo

Hicieron coincidir dos frentes de excavación con un desfase de 358 milímetros bajo el Canal (Captura de video)

El desarrollo económico del Eurotúnel estuvo marcado por los costos desmedidos. El presupuesto original estimado en 1985 contemplaba 2.600 millones de libras, pero la cifra final trepó a 4.650 millones de libras, lo cual significó un exceso del 80 por ciento sobre el cálculo inicial.

Pese a los sobresaltos financieros, el inicio del servicio comercial de pasajeros el 14 de noviembre de 1994 transformó la movilidad en la región: el viaje por superficie entre las capitales británica y francesa, que demandaba entre seis y siete horas combinando ferrocarril y barco, se redujo a unas tres horas.

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En la actualidad, más de 20 millones de personas atraviesan la galería cada año y por sus vías circula el 26 por ciento del comercio de mercancías entre Gran Bretaña y Europa continental.