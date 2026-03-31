Pascua 2026: qué pasó el Martes Santo y qué se conmemora

Procesiones y oficios litúrgicos marcan la conmemoración del Martes Santo en países con fuerte raíz religiosa como España, México y Argentina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Semana Santa representa para millones de fieles el centro del calendario cristiano. Durante estos días, la memoria de los últimos acontecimientos en la vida de Jesús de Nazaret toma un lugar principal en los rituales y tradiciones de numerosas comunidades. El Martes Santo destaca entre estas jornadas, pues la tradición lo señala como el día en el que Jesús enfrentó los mayores cuestionamientos y anticipó las traiciones que marcarían el desenlace de su vida pública.

En 2026, las celebraciones religiosas mantendrán el foco en la conmemoración de estos hechos. En templos y espacios públicos de países como España, México, Colombia, Perú y Argentina, miles de personas participarán en procesiones, oficios litúrgicos y actividades que rememoran los episodios centrales de la Pasión de Jesucristo.

El Martes Santo representa el día de los grandes cuestionamientos a Jesús en la Semana Santa 2026, según la tradición cristiana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasó el Martes Santo

El Martes Santo es conocido como el “Martes de la Controversia”. De acuerdo con la tradición, fue el día en el que Jesús de Nazaret fue interrogado por las autoridades religiosas judías. Saduceos, fariseos y herodianos lo enfrentaron en público para poner en duda su autoridad y la legitimidad de sus enseñanzas, al no pertenecer a la casta sacerdotal. Esta confrontación tuvo lugar en una época marcada por la dominación romana en la región, cuando los habitantes judíos estaban obligados a pagar tributos al imperio.

Uno de los momentos más citados de este día ocurre cuando los fariseos preguntan a Jesús sobre el pago de impuestos a Roma. La respuesta, recogida en los Evangelios, se volvió emblemática: “Dad al César lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios”. Con esta frase, Jesús evitó el conflicto directo con el poder romano y reafirmó su mensaje espiritual, alejándose de cualquier postura política.

El Martes Santo también está marcado por las advertencias de Jesús a sus discípulos. Según los relatos bíblicos, anticipó que uno de ellos lo traicionaría y otro lo negaría en tres ocasiones antes del amanecer. Estas declaraciones profundizaron el clima de tensión entre los seguidores más cercanos de Cristo, preparando el escenario para los hechos que ocurrirían los días siguientes.

El debate entre Jesús y los fariseos sobre el pago de impuestos a Roma dejó la frase emblemática: 'Dad al César lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios' - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se conmemora el Martes Santo

Las formas de conmemoración del Martes Santo varían según la región, pero comparten elementos en común. En muchas parroquias católicas se celebra el llamado oficio en tinieblas, una ceremonia que adquiere tintes de funeral y que evoca el sufrimiento y la soledad de Jesús. Durante este rito, se leen fragmentos del Evangelio que relatan los cuestionamientos y las advertencias pronunciadas por el Nazareno.

En países de fuerte tradición religiosa, como España y diversas naciones latinoamericanas, las procesiones del Martes Santo recorren las calles principales de ciudades y pueblos. Cofradías y hermandades acompañan imágenes que representan los episodios de la Pasión, en especial las escenas vinculadas al debate con las autoridades y la última convivencia de Jesús con sus apóstoles. Estos recorridos suelen estar acompañados de cantos, rezos y el sonido de tambores, en un ambiente de recogimiento.

Las iglesias permanecen abiertas para la oración individual y la confesión. “El Martes Santo invita a meditar sobre la fidelidad y las propias debilidades”, explican sacerdotes en homilías dedicadas a este día. La liturgia propone reflexionar sobre las actitudes de traición y negación, presentes no solo en los relatos bíblicos, sino en la vida cotidiana de los creyentes.

La Semana Santa culmina con el Domingo de Resurrección, día central para los fieles, aunque no siempre es considerado feriado civil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasó cada día de Semana Santa

La Semana Santa se articula en torno a una secuencia de hechos relatados en los Evangelios. El Domingo de Ramos da inicio a la conmemoración, rememorando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El Lunes Santo recuerda la expulsión de los mercaderes del Templo. El Martes Santo está dedicado a los debates con las autoridades y las advertencias sobre la traición y la negación.

El Miércoles Santo es considerado el primer día de luto, ya que según la tradición fue la jornada en la que el tribunal religioso judío tomó la decisión de condenar a Jesús. El Jueves Santo se enfoca en la última Cena, el lavatorio de los pies y la institución de la Eucaristía. El Viernes Santo está marcado por la crucifixión y la muerte de Cristo. El Sábado Santo es un día de silencio y espera. La celebración culmina con el Domingo de Resurrección, dedicado a la victoria sobre la muerte y la esperanza en la vida eterna.

Cada uno de estos días propone una meditación específica para los fieles y se acompaña de ritos y procesiones que buscan mantener viva la memoria de los acontecimientos fundacionales del cristianismo.

Las procesiones del Martes Santo recorren calles principales y cofradías acompañan imágenes de la Pasión en ciudades y pueblos latinoamericanos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué días de Semana Santa son feriado

En varios países de tradición católica, algunos días de la Semana Santa son feriados oficiales. El Jueves Santo y el Viernes Santo suelen ser jornadas no laborables en naciones como Argentina, España, México y Colombia. En ciertos casos, el asueto se extiende al Sábado Santo o al Lunes de Pascua, dependiendo de la legislación local.

En Argentina, el Jueves Santo se considera día no laborable y el Viernes Santo es feriado nacional. En España, casi todas las comunidades autónomas establecen ambos días como festivos. México y Colombia también reconocen el descanso obligatorio en esas fechas. El Domingo de Resurrección es la principal celebración religiosa, aunque no siempre figura como feriado civil.

Durante estos días, la asistencia a los templos y la participación en procesiones aumentan de forma notable, reflejando la importancia social y cultural de la Semana Santa en la vida de comunidades de todo el mundo.