Biblioteca de Alejandría: qué se sabe realmente sobre su desaparición y por qué sigue siendo un enigma histórico

Símbolo máximo del conocimiento perdido, fue destruida en una secuencia de episodios que aún alimentan el debate. Entre guerras, persecuciones religiosas y mitos, sigue siendo un misterioso y el mejor ejemplo de la fragilidad del saber humano

Por Nicolás Sturtz

Fundada bajo la dinastía ptolemaica, la Biblioteca de Alejandría fue un centro de investigación y depósito de obras maestras del saber antiguo (Archivo)

La Biblioteca de Alejandría simboliza la ambición humana por preservar y expandir el conocimiento. Su desaparición representa una de las mayores pérdidas intelectuales de la historia y, a la vez, un enigma que ha nutrido debates y fascinación durante siglos.

Aunque abundan teorías sobre su destrucción y los numerosos actores implicados, ninguna logró ofrecer una explicación concluyente. El estudio de su final enfrenta la escasez de fuentes directas y la superposición de leyendas, lo que convierte el caso en un misterio histórico.

Fundación y esplendor de la Biblioteca

Instalada en la ciudad de Alejandría bajo la dinastía ptolemaica, la biblioteca surge inspirada en la visión helenística de Ptolomeo I Sóter, quien accedió al trono en 323 a.C. Gracias al impulso de su consejero Demetrio de Falero, se levantó en el Mouseion. Esta institución fue ideada, tanto como depósito de obras maestras del saber, como centro activo de investigación y enseñanza.

Durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo (284-246 a.C.), la biblioteca gozó de recursos extraordinarios. Emisarios oficiales viajaban incansablemente por el mundo conocido para reunir obras de autores como Aristóteles y textos de Siria, Persia e India.

La arquitectura resultaba impactante, pero lo más notable era la convivencia cotidiana de filósofos, científicos y literatos, quienes convirtieron la biblioteca y el Mouseion en un verdadero faro del saber antiguo.

La fundación del Serapeum —su sede hermana, destinada inicialmente a albergar parte de la colección— extendió su prestigio. Sin embargo, disputas sucesorias llevaron a Ptolomeo VIII a expulsar a académicos extranjeros hacia 145 a.C., comenzando su decadencia.

La Biblioteca de Alejandría simboliza la fragilidad del saber humano y la pérdida de una parte esencial de la memoria colectiva (Archivo)

Primeros golpes y declive

El primer episodio de destrucción significativa data del 48 a.C., durante la guerra civil romana. Julio César, aliado de Cleopatra, incendió barcos y muelles en Alejandría para evitar la huida enemiga. El fuego alcanzó el Mouseion y destruyó una parte de la biblioteca. Plutarco asegura que la totalidad de los fondos se perdió, mientras Séneca el Joven menciona la destrucción de 40.000 rollos. Sin embargo, hay registros que indican que la institución continuó funcionando, aunque en una versión más reducida.

Con el dominio romano, el lugar sufrió abandono. El bibliotecario y curador Sebastian Modrow sostiene que la biblioteca “desapareció lentamente debido al abandono”. Aun así, existen pruebas de que el Serapeum sobrevivió un tiempo más, antes de ser también arrasado.

Cristianismo, persecuciones y nuevos incendios

En el siglo IV, la expansión del cristianismo alteró por completo el clima intelectual de Alejandría. Bajo el mandato de Teodosio I y la autoridad del patriarca cristiano local, la persecución del paganismo se intensificó. Los espacios dedicados a cultos tradicionales y saberes paganos pasaron a ser blanco de violencia.

El Serapeum, refugio de sabios y depósito de textos, quedó en el centro de estas tensiones. Un grupo de estudiosos enfrentó activamente la ofensiva cristiana y agredió a algunos creyentes, lo que provocó una respuesta severa: las fuerzas cristianas asaltaron el Serapeum, destruyeron su estructura y arrasaron numerosos manuscritos. Crónicas contemporáneas consideran este hecho como uno de los golpes más duros a la memoria escrita de la ciudad.

La creciente cristianización de Alejandría no solo significó la desaparición de tradiciones y ritos, sino también de los últimos vínculos con el pensamiento clásico. Así, los incendios y saqueos por motivos religiosos sellaron uno de los capítulos más trágicos en la historia intelectual de la humanidad.

La teoría de la destrucción árabe carece de pruebas históricas y ha sido desmentida por expertos y fuentes contemporáneas (Archivo)

El mito de la destrucción árabe

Durante siglos, se difundió la versión según la cual la desaparición de la biblioteca se debió a la conquista árabe de Egipto en el siglo VII. Según textos del siglo XIII, el califa Umar habría ordenado quemar los libros, ya que solo el Corán sería necesario. Esta historia, potenciada por cronistas cristianos, sostiene que los volúmenes habrían servido de combustible para los baños públicos durante seis meses.

National Geographic y autoridades como Asma Afsaruddin han desmentido la veracidad de esta versión, señalando la apertura intelectual de la civilización islámica medieval. No existen fuentes árabes contemporáneas ni pruebas directas que la respalden. Todo indica que la biblioteca ya no existía cuando llegaron los musulmanes, tras siglos de declive y episodios de violencia.

Un enigma que desafía el tiempo

El debate sobre la desaparición de la Biblioteca de Alejandría permanece abierto y alimenta la curiosidad de generaciones. “Esto es un misterio con varios sospechosos”, afirmó Roger S. Bagnall. Corrientes distintas responsabilizan al cristianismo o al dominio árabe, a pesar de que la evidencia señala una desaparición gradual, marcada por abandono, violencia y mitos.

Con la dilución de las referencias al Mouseion y la biblioteca, se refuerza la sensación de que una parte esencial de la memoria humana se ha perdido para siempre.

La Biblioteca de Alejandría continúa despertando nostalgia por el conocimiento extraviado y plantea, generación tras generación, la misma pregunta: cuántos secretos y descubrimientos fundamentales han quedado condenados al olvido tras sus múltiples destrucciones.

