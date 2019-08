Durante el turno de los alegatos sabían que nada de lo que dijeran modificaría su destino. No claudicaron. Habían luchado toda la vida y lo seguirían haciendo. No intentaban convencer al jurado. Sus argumentos, sus palabras, no tenían la finalidad de salvar sus vidas. Esa batalla la habían perdido tiempo atrás. Las palabras finales de Sacco y Vanzetti ante la corte son una declaración de principios. La demostración de quiénes eran los únicos dos con dignidad y nobleza en esa sala de audiencias.