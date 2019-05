A modo de ejemplo, veamos cómo encaró San Martín ese tremendo desafío, en carta a su dilecto amigo, don Tomás Guido, fechada el 14 de febrero de 1816: "El tiempo me falta para todo, el dinero ídem, la salud mala, pero así vamos tirando hasta la tremenda (…) he tenido que crear una maestranza, parque, armería, dos hospitales, una fábrica de pólvora (porque ni aun estas se me ha remitido sino para la sexta parte de mis atenciones); una provisión de víveres y qué sé yo qué otras cosas (…) y también he tenido que arruinar fortunas para sostener y crear tantas atenciones; no hablemos de gastos secretos porque esto es un mare magnum". En otra carta, fechada el 22 de diciembre de 1816, a pocos días del inicio de la epopeya, le dice a Guido: "Trabajo como un macho para salir de esta el 15 del que entra, si salimos bien, como espero, la cosa puede tomar otro semblante, si no, todo se lo lleva el diablo".