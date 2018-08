No sabemos si ese plan fue una mera ocurrencia o tenía algún tipo de sustento, como no sabemos si existía algún contacto entre la nave y la pequeña comitiva del Emperador en Santa Elena. Ni qué factores pesaron para que Bouchard desistiera de la idea; sí que siguió camino y su expedición daría la vuelta al mundo, pasando por Filipinas, Hawai, para finalmente llegar a las costas de California, encadenando una aventura tras otra, una proeza tras otra, que no vamos a detallar aquí. Sólo vale decir que, al pasar por África, hasta se dio el lujo de frenar la salida de cuatro barcos negreros, cumpliendo "las altas miras" de su gobierno de "abolir toda clase de esclavitud".