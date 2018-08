San Martín era un hombre de buena apariencia (sólo los militares profesionales tenían físico atlético en aquel entonces) pero no tenía en Buenos Aires familia, amigos ni conocidos. El joven (21 años) y distinguido Alvear lo llevó de la mano.Tampoco volvería nunca en su vida a Yapeyú. La revolución argentina constituía, para todos estos hombres, una tabla de salvación. También viajaban en la Canning el capitán español Francisco Chilavert, con sus hijos Martiniano y José Vicente, y el tirolés Eduardo Kailitz, Barón de Holmberg, teniente coronel de las guardias valonas, que fundaría en Buenos Aires una distinguida familia. Estos eran, sencillamente, militares en desbandada buscando un destino. Venían de Londres y no de España. Llegaban ya afiliados a distintas logias masónicas y decididos a enrolarse en las fuerzas patrióticas, en puestos destacados dada su alta formación militar y considerable experiencia. No puede decirse entonces que los llamara la añoranza del terruño o el tirón de la sangre, pues todos ellos eran perfectos europeos y no "indianos". En todo caso, al desembarcar en el cenagoso Río de la Plata, descubrieron un mundo y una patria, pero no puede decirse que fueran argentinos. Y menos el barón de Holmberg…