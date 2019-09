Las cartas entre Aurelia y Sarmiento, a pesar de la calamitosa situación que vivían, no se interrumpieron. "He debido meditar mucho antes de responder a su sentida carta, como he necesitado tener el corazón a dos manos para que no ceda a sus impulsos- le escribió Sarmiento- No obedecerlo es decir adiós para siempre a los afectos tiernos y la última página de un libro que solo contiene dos historias interesantes. La que a usted se liga era la más fresca y es la última de mi vida. Desde hoy soy viejo…"