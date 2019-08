Respecto al episodio conspirativo del Perú, que tenía como protagonista a sus queridos oficiales, el Libertador confesaba a Guido sus amarguras y le decía en septiembre de 1822: "…tenga usted presente que por muchos motivos no puedo ya mantenerme en mi puesto sino bajo condiciones contrarias a mis sentimientos y a mis convicciones más firmes. Voy a decirlo: una de ellas es la inexcusable necesidad a que me han estrechado – si he de sostener el honor del ejército y su disciplina- de fusilar algunos jefes, y me falta el valor de hacerlo con compañeros que me han seguido en los días prósperos y adversos". Está claro que no lo hizo.