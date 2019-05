Aquel reencuentro con su antiguo compañero no fue el único para Lavalle. Lamadrid decidió por aquel entonces traicionar a Rosas y volver con sus antiguos aliados. Desde luego, todos lo miraban con recelo y Tomás de Iriarte -otro de los generales presentes- lo volcó en sus crónicas: "Me mortificó bastante el General La Madrid con mil patrañas y sandeces y hasta quiso hacerme creer que había engañado a Rosas para hacerle después una jugada, cuando no hay y quien no sepa que al llegar Madrid al Tucumán se sospechó de él y hasta se destinaron personas a observarlo. El coronel Acha, entre otros, estaba encargado de no perder de vista los pasos de Madrid; y de írsele encima si daba alguno falso: porque es cierto que se sospechaba mucho de él y de su amistad con Rosas".