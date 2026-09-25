Las preguntas que deberías hacerte sobre la burbuja de la IA

BC-HBRNI-700-AI-BUBBLE-ART-NYTSF — The Questions You Should Be Asking About the AI Bubble. (Tony Cenicola/The New York Times) — ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED — BC-HBRNI-700-AI-BUBBLE-ART-NYTSF — OTHER USE PROHIBITED.

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De HBR.org

Hay un nuevo juego de salón que circula entre los altos ejecutivos de todo el mundo: ¿Existe una burbuja de inversión de capital en IA? De ser así, ¿cuándo va a estallar? A medida que la prensa financiera eleva sus estimaciones sobre la inversión total en los centros de datos --desde cientos de miles millones hasta, últimamente, varios billones de dólares--, aumenta el temor de un exceso de capacidad computacional, rendimientos bajos o negativos y de una recesión.

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Plantear la pregunta correcta es importante, preguntar "¿Cuándo va a estallar la burbuja de inversión de capital en IA?" no lo es.

Un mejor enfoque consiste en preguntarse qué implica el actual auge de la inversión en IA, cuáles son los vínculos y riesgos para la macroeconomía y cómo pueden los ejecutivos prudentes navegar de manera realista por una tendencia tan poderosa.

Dimensionando el auge de la inversión en IA

Es difícil conocer el tamaño exacto, tanto actual como futuro, del auge de la inversión en IA. Pero si tomamos el gasto en inversión de los hiperescaladores que cotizan en bolsa, sumamos las estimaciones de las empresas privadas de IA y restamos parte de la inversión que se realiza fuera de EE. UU. o que no está relacionada con la IA, se obtiene una estimación de alrededor de 630 mil millones de dólares para 2026 --poco menos del dos por ciento del PIB de EE. UU.

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Sin embargo, esa cifra exagera la verdadera relevancia macroeconómica del auge de la inversión en IA. Alrededor del 50 por ciento o más del gasto en inversión en IA corresponde a importaciones, especialmente semiconductores, y no tiene impacto en la actividad interna de EE. UU. Esto sugiere que el impacto del auge en el nivel del PIB se acerca más a los 315 mil millones de dólares en 2026 o al 1 por ciento del PIB.

Las amenazas al ciclo económico

El auge de la inversión en capital parece estar apenas en sus primeras etapas. Sin embargo, es seguro que cuando se desacelere o se detenga, el viento a favor de la economía se convertirá en viento en contra. Es tentador suponer consecuencias nefastas para la economía, pero una evaluación sobria considera tres canales de impacto.

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Paralización de la actividad

Supongamos que el auge de la inversión en infraestructura de IA se detiene bruscamente y que la rentabilidad esperada de los centros de datos se derrumba. En el caso más extremo, si todos los trabajadores dejaran de trabajar hoy mismo, la actividad económica se reduciría en 315 mil millones de dólares --un obstáculo claro y directo para el crecimiento de aproximadamente el 1 por ciento del PIB.

Efecto riqueza

Una venta masiva de acciones impulsada por la IA podría provocar una caída mucho más amplia en los mercados bursátiles. Dado que la propiedad directa y a través de fondos de acciones representa casi el 30 por ciento de la riqueza de los hogares --un aumento de 10 puntos porcentuales respecto a hace una década--, cualquier caída de los mercados tiene un efecto significativo en la riqueza de los consumidores. Cabe esperar un aumento en las tasas de ahorro y una disminución del gasto.

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Crisis crediticia

La deuda emitida para financiar el auge de la IA podría deteriorarse y dejar huecos en los balances de los inversionistas. Al sufrir pérdidas, estos acreedores podrían restringir el flujo de crédito a otros sectores de la economía y una crisis crediticia se convertiría en una recesión.

Aprender a vivir con --y a liderar-- la burbuja de inversión en IA

Para bien o para mal, las burbujas son una característica del capitalismo. Aprender a vivir con una burbuja y a liderarla puede resultar incómodo, pero es inevitable para los ejecutivos. A continuación, damos cinco recomendaciones:

Participar para prosperar y sobrevivir.

Muchos líderes asumen que su trabajo consiste en esquivar las burbujas, pero paradójicamente eso puede conllevar su propio riesgo existencial.

Sé específico sobre los riesgos.

Las cifras elevadas inspiran asombro y temor, pero deben calibrarse en función del riesgo que se está evaluando y situarse en el contexto de su impacto económico potencial.

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Diferencia entre la pérdida de los inversionistas y el riesgo macroeconómico.

Lo único seguro en una burbuja es que alguien perderá dinero y a veces, mucho dinero. Sin embargo, las pérdidas idiosincrásicas no son un buen indicador del impacto macroeconómico, que a menudo es contenido.

Comprender las fuentes del riesgo sistémico.

Si bien las pérdidas son inevitables cuando estalla una burbuja, algunas son más importantes que otras. Se produce un daño macroeconómico duradero cuando las pérdidas ocurren dentro del sistema bancario, lo que debilita las bases de capital y provoca una crisis crediticia.

Piensa en los responsables de políticas como bomberos.

Detener las burbujas de manera preventiva puede acortar un ciclo que genera un fuerte crecimiento del empleo y los salarios. A menos que haya evidencia de riesgo sistémico (bancario), lo mejor para los responsables de políticas es mantenerse al margen y estar listos para la tarea de limpieza.

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¿Deberíamos temer entonces la burbuja de inversión en IA? Creemos que actualmente se trata de un riesgo macroeconómico manejable que debe sopesarse frente a un impulso favorable para el crecimiento. Para cambiar de opinión, necesitaríamos ver señales creíbles de que pueda afectar de manera significativa a uno o varios canales de transmisión: la actividad, la riqueza y el crédito.