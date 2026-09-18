5 maneras de ejercer influencia cuando no se dispone de autoridad

BC-HBRNI-700-LACK-AUTHORITY-ART-NYTSF — 5 Ways to Wield Influence When You Lack Authority. (Tony Cenicola/The New York Times) — ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED — BC-HBRNI-700-LACK-AUTHORITY-ART-NYTSF — OTHER USE PROHIBITED.

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De HBR.org

¿Cómo logras los resultados que deseas por parte de tus empleados, compañeros y jefes cuando no tienes la autoridad formal sobre ellos? Esto se conoce como el problema de la influencia indirecta.

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Los líderes de hoy en día deben encontrar diferentes formas de motivar e impulsar el cambio para que los miembros del equipo elijan actuar en lugar de verse obligados a hacerlo. He identificado cinco caminos que los líderes pueden seguir para ejercer influencia indirecta en situaciones de alto riesgo.

Vía 1: Detector de influencia.

Pregúntate: ¿A quién recurren todos para pedir una opinión antes de tomar decisiones? ¿Qué es importante para esos líderes y quién moldea su forma de pensar?

Para reconocer la influencia oculta:

-- Sigue los procesos de toma de decisiones, no los cargos. Las personas influyentes entre bastidores suelen guiar al grupo sin autoridad formal.

-- Observa hacia dónde ven las personas. Presta mucha atención a los patrones de la mirada. La forma en que giran las cabezas o en que converge la mirada de un grupo puede revelar qué opiniones son importantes.

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-- Fíjate en quién habla primero y con más frecuencia. Quienes intervienen primero en temas cruciales suelen emerger como líderes percibidos.

-- Identifica las infracciones calculadas de las reglas. El incumplimiento de un código de vestimenta o de una norma social en un entorno de alto mando denota confianza si se hace a propósito.

Vía 2: El que utiliza canales alternativos

Los canales alternativos permiten a los líderes reducir la presión, proteger el ego y explorar opciones en condiciones de seguridad psicológica. Reducen la resistencia y dan lugar a una reflexión genuina.

Para crear una conexión privada:

-- Date cuenta de cuándo se necesita un canal secundario. Pon atención a los acuerdos públicos que no coincidan con el comportamiento privado.

-- Abre la puerta sin presionar. Haz que el acercamiento sea breve, opcional y fácil de rechazar.

-- Asegúrate de que el canal sea útil. Presenta información nueva, una compensación clara o una pregunta que influya en una decisión.

-- Comienza con cautela y luego sé más firme. Usa un lenguaje suave para iniciar la conversación y luego continua con los compromisos claros.

Vía 3: Impulsor de precisión

Quienes actúan con precisión saben que no deben intervenir cuando las personas experimentan ese tipo de ansiedad, actitud defensiva o enojo que exacerba la resistencia.

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Para dominar el momento estratégico:

-- Controla el flujo de información. No reveles detalles delicados hasta que hayas evaluado los niveles de confianza.

-- Aprovecha el poder del silencio. En lugar de apresurarte a responder, crea pausas en la conversación para fomentar una reflexión más profunda.

-- Adapta el momento de tu solicitud a la capacidad de atención del líder. Una persona sumida en una crisis no tiene espacio para evaluar nuevas propuestas.

-- Date cuenta cuando la discusión se esté caldeando. Si las personas hablan más rápido o debaten dando vueltas en círculo, limita la decisión a lo que se pueda resolver en este momento.

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Camino 4: Conector

Los conectores cambian los resultados al ampliar el abanico de opciones. En lugar de empujar a las personas hacia soluciones, conectan a las personas adecuadas en el momento adecuado para que los problemas se puedan resolver con mejor información y menos actitud defensiva.

Para aprovechar las redes de manera efectiva:

-- Administra los límites de la información. Decide cuándo conectar a las personas y cuándo mantenerlas separadas.

-- Aprovecha el conocimiento de diversos orígenes. Al conectar a diferentes grupos, puedes acceder a perspectivas variadas que pueden ser invisibles para otros.

-- Identifica la brecha que debes cerrar. Busca trabajos estancados, falta de coordinación o ausencia de experiencia especializada.

-- Traduce antes de conectar. Cuando los grupos hablen idiomas profesionales diferentes, haz la interpretación por ellos.

Camino 5: Lector de pulsos

Quienes leen el pulso no solo se fijan en lo que se dice en voz alta, sino también en dónde decae la energía o converge la atención, cuándo el silencio tiene peso y cómo se forman las opiniones.

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Para entender mejor a tu equipo:

-- Crea primero un ambiente de seguridad psicológica. Los líderes carismáticos pueden silenciar involuntariamente a los demás a través del "efecto de asombro", en el que las personas reprimen sus emociones cuando están en su presencia.

-- Conéctate emocionalmente antes que lógicamente. Al aprovechar sentimientos como la esperanza y el sentido de pertenencia, y al mostrar curiosidad genuina, puedes hacer que tus mensajes sean más convincentes.

-- Elige cuidadosamente tus palabras. Cuando planteas activamente un desafío desde una perspectiva neutral o positiva, estás en mejores condiciones de evocar ciertas emociones y moldear qué soluciones las personas consideran viables.

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-- Reduzca los problemas complejos a su esencia. Cuando los problemas parezcan abrumadores, utilice técnicas estructuradas para enfocar mejor la atención.