Guatemala

El Ministerio de Gobernación vincula la seguridad pública con la atracción de inversión extranjera en Guatemala

Marco Antonio Villeda afirmó en The Guatemala Development Forum 2026 que el cumplimiento de las leyes y la estabilidad social brindan certeza jurídica a las empresas que evalúan ampliar operaciones en el país

El Ministerio de Gobernación presentó su estrategia institucional con el objetivo de brindar certeza jurídica a las empresas privadas.
El ministro Marco Antonio Villeda destacó que la seguridad pública es un pilar para atraer inversión extranjera a Guatemala. (Ministerio de Gobernación)
Guardar

El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, destacó que la seguridad es un factor para generar confianza y atraer inversión durante el foro The Guatemala Development Forum 2026, según informó el Ministerio de Gobernación. “La inversión necesita certeza”, afirmó.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala presentó su estrategia de seguridad pública como un pilar imprescindible para la atracción de inversión extranjera y la competitividad económica.

PUBLICIDAD

Durante su intervención en el encuentro internacional The Guatemala Development Forum 2026, Villeda, afirmó que la protección del orden institucional funciona como una garantía previa para brindar certeza jurídica a las empresas privadas que buscan establecer o ampliar sus operaciones en el territorio nacional.

La certeza jurídica y la estabilidad institucional fortalecen la competitividad

En el evento impulsado por la plataforma de inteligencia económica The Business Year, el funcionario sostuvo que el flujo de capitales hacia el mercado guatemalteco depende de la estabilidad social y del cumplimiento irrestricto de las leyes.

El ministro Marco Antonio Villeda destacó que la seguridad pública es un pilar para atraer inversión extranjera a Guatemala.
El Ministerio de Gobernación presentó su estrategia institucional con el objetivo de brindar certeza jurídica a las empresas privadas. (Ministerio de Gobernación)

El encargado de la seguridad ciudadana remarcó que la construcción de un entorno seguro no corresponde a una única institución, sino que exige una labor coordinada con el sector privado y las distintas dependencias del Estado.

PUBLICIDAD

Durante su exposición, el ministro definió la seguridad pública como una infraestructura invisible del desarrollo. Argumentó que, si bien la prevención del delito no figura en los planos de ingeniería de una carretera, un puerto o un parque industrial, constituye el respaldo de cada emprendimiento y de las inversiones en crecimiento.

La estrategia del Ministerio de Gobernación procura la anticipación ante riesgos y el fortalecimiento de la autoridad estatal para proteger el ejercicio de los derechos de la población.

La reunión coincidió con el lanzamiento de la primera edición del estudio especializado Guatemala 2026, documento de 208 páginas que incorpora al país en la plataforma global de información económica.

En las sesiones de trabajo estuvo presente el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro Ricci, junto con autoridades del sector público, directivos del sistema financiero y representantes de inversionistas internacionales.

El nearshoring y la infraestructura física definieron los ejes del debate económico

Además del análisis sobre la seguridad, la agenda de The Guatemala Development Forum 2026 centró sus discusiones en las oportunidades que ofrece la relocalización de cadenas de suministro o nearshoring.

El ministro Marco Antonio Villeda destacó que la seguridad pública es un pilar para atraer inversión extranjera a Guatemala.
Los participantes del foro debatieron sobre las oportunidades que ofrece el nearshoring para la economía nacional. (Ministerio de Gobernación)

Diversos expertos y líderes empresariales expusieron la necesidad de consolidar el marco regulatorio de las zonas francas y diseñar incentivos para la atracción de industrias tecnificadas que generen empleo de mayor valor agregado en Guatemala.

Los paneles de trabajo abordaron la brecha en la red vial, la modernización de los puertos y la urgencia de ampliar la capacidad energética con tarifas competitivas.

A través de esquemas de alianzas público-privadas y financiamiento multilateral, los conferencistas destacaron la planificación del desarrollo urbano y la digitalización como factores determinantes.

Dichas medidas apuntan a integrar la economía del país en las cadenas regionales de comercio y fortalecer actividades tradicionales como la agroindustria, el turismo y la manufactura.

Temas Relacionados

GuatemalaSeguridad públicaInversión extranjeranearshoringMarco Antonio VilledaMinistro de GobernaciónSeguridad Ciudadana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Congreso de Guatemala despeja el camino para que Arévalo decida entre dos mecanismos de control de precios de combustibles

Tras semanas de debate y la derrota de las objeciones opositoras, el Ejecutivo guatemalteco deberá elegir entre un subsidio con precios tope y una exención temporal de impuestos para contener el alza de los carburantes

El Congreso de Guatemala despeja el camino para que Arévalo decida entre dos mecanismos de control de precios de combustibles

El Ministerio de Agricultura extiende el programa Suelos y Agua para el Futuro a seis departamentos de Guatemala

La iniciativa capacita a técnicos y productores en el diseño Keyline para redistribuir las lluvias, conservar humedad y reducir erosión en predios agrícolas y pecuarios de Chimaltenango, Zacapa, Retalhuleu, Quetzaltenango, Huehuetenango y Petén

El Ministerio de Agricultura extiende el programa Suelos y Agua para el Futuro a seis departamentos de Guatemala

Bajan las denuncias de extorsión en Guatemala, pero suben los homicidios y diez municipios concentran el 42.6% de los casos

Las denuncias de extorsión sumaron 1,121 casos en agosto, 795 menos que un año antes, aunque el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) advirtió que el descenso depende de la disposición de las víctimas a reportar. A la vez, los homicidios aumentaron a 318 hechos

Bajan las denuncias de extorsión en Guatemala, pero suben los homicidios y diez municipios concentran el 42.6% de los casos

La demanda eléctrica de Guatemala sube 8.6% durante el período de mayor consumo de 2026

El incremento coincidió con la sequía regional, que redujo el agua disponible para las hidroeléctricas y obligó al sistema a recurrir a tecnologías térmicas de mayor costo en las horas punta nacionales

La demanda eléctrica de Guatemala sube 8.6% durante el período de mayor consumo de 2026

Las lluvias obligan a las autoridades a atender 40 emergencias en 13 departamentos de Guatemala

El balance de las últimas 24 horas reporta 538 personas afectadas, con la mayor concentración de incidentes en el departamento capitalino, que notificó doce casos, seguido por Chiquimula con seis y Sacatepéquez con cinco

Las lluvias obligan a las autoridades a atender 40 emergencias en 13 departamentos de Guatemala

TECNO

Qué conexión elegir para jugar, trabajar o ver contenido: cable o Wi‑Fi

Qué conexión elegir para jugar, trabajar o ver contenido: cable o Wi‑Fi

¿Cómo saber si una novela la escribió un humano o una IA? Las claves tras la polémica por las acusaciones contra Thélyson Orélien

El ajuste de WhatsApp para enviar imágenes y videos en mayor resolución sin usar Documentos

Estos son los dos juegos que Epic Games Store regalará en la primera semana de octubre de 2026

Una actualización de Samsung apagó heladeras inteligentes y arruinó la comida de usuarios

ENTRETENIMIENTO

El propietario del centro de rehabilitación donde murió Presley Gerber tiene un historial delictivo relacionado con drogas

El propietario del centro de rehabilitación donde murió Presley Gerber tiene un historial delictivo relacionado con drogas

“Lloro en silencio”: Corinna Schumacher reveló un secreto sobre los inicios de su relación con el séptuple campeón de F1

Warner Bros retrasa el regreso de ‘Gremlins’ al cine: esta es la fecha de estreno de la esperada película

El regreso de ‘Plaza Sésamo’: Netflix prepara una nueva película

Mahershala Ali respalda la confesión de Kevin Feige: se sintió un “gigantesco perdedor” por “Blade”

MUNDO

Pezeshkian afirmó que Teherán está dispuesto a negociar con Trump para poner fin a la guerra: “No deseamos continuar”

Pezeshkian afirmó que Teherán está dispuesto a negociar con Trump para poner fin a la guerra: “No deseamos continuar”

Una estrella de la Premier denunció que un famoso lo acosó sexualmente: "Afectó cada faceta de mi vida"

Las nuevas sanciones de Estados Unidos paralizan los vuelos de las aerolíneas iraníes

El Gobierno de Italia decidió prohibir el burka y el niqab en las escuelas y prevé multas de hasta 1.000 euros

Violencia en Etiopía: los rebeldes de Tigray declararon una guerra abierta contra el gobierno