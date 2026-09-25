El Ministerio de Gobernación vincula la seguridad pública con la atracción de inversión extranjera en Guatemala

El ministro Marco Antonio Villeda destacó que la seguridad pública es un pilar para atraer inversión extranjera a Guatemala. (Ministerio de Gobernación)

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El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, destacó que la seguridad es un factor para generar confianza y atraer inversión durante el foro The Guatemala Development Forum 2026, según informó el Ministerio de Gobernación. “La inversión necesita certeza”, afirmó.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala presentó su estrategia de seguridad pública como un pilar imprescindible para la atracción de inversión extranjera y la competitividad económica.

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Durante su intervención en el encuentro internacional The Guatemala Development Forum 2026, Villeda, afirmó que la protección del orden institucional funciona como una garantía previa para brindar certeza jurídica a las empresas privadas que buscan establecer o ampliar sus operaciones en el territorio nacional.

La certeza jurídica y la estabilidad institucional fortalecen la competitividad

En el evento impulsado por la plataforma de inteligencia económica The Business Year, el funcionario sostuvo que el flujo de capitales hacia el mercado guatemalteco depende de la estabilidad social y del cumplimiento irrestricto de las leyes.

El Ministerio de Gobernación presentó su estrategia institucional con el objetivo de brindar certeza jurídica a las empresas privadas. (Ministerio de Gobernación)

El encargado de la seguridad ciudadana remarcó que la construcción de un entorno seguro no corresponde a una única institución, sino que exige una labor coordinada con el sector privado y las distintas dependencias del Estado.

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Durante su exposición, el ministro definió la seguridad pública como una infraestructura invisible del desarrollo. Argumentó que, si bien la prevención del delito no figura en los planos de ingeniería de una carretera, un puerto o un parque industrial, constituye el respaldo de cada emprendimiento y de las inversiones en crecimiento.

La estrategia del Ministerio de Gobernación procura la anticipación ante riesgos y el fortalecimiento de la autoridad estatal para proteger el ejercicio de los derechos de la población.

La reunión coincidió con el lanzamiento de la primera edición del estudio especializado Guatemala 2026, documento de 208 páginas que incorpora al país en la plataforma global de información económica.

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En las sesiones de trabajo estuvo presente el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro Ricci, junto con autoridades del sector público, directivos del sistema financiero y representantes de inversionistas internacionales.

El nearshoring y la infraestructura física definieron los ejes del debate económico

Además del análisis sobre la seguridad, la agenda de The Guatemala Development Forum 2026 centró sus discusiones en las oportunidades que ofrece la relocalización de cadenas de suministro o nearshoring.

Los participantes del foro debatieron sobre las oportunidades que ofrece el nearshoring para la economía nacional. (Ministerio de Gobernación)

Diversos expertos y líderes empresariales expusieron la necesidad de consolidar el marco regulatorio de las zonas francas y diseñar incentivos para la atracción de industrias tecnificadas que generen empleo de mayor valor agregado en Guatemala.

Los paneles de trabajo abordaron la brecha en la red vial, la modernización de los puertos y la urgencia de ampliar la capacidad energética con tarifas competitivas.

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A través de esquemas de alianzas público-privadas y financiamiento multilateral, los conferencistas destacaron la planificación del desarrollo urbano y la digitalización como factores determinantes.

Dichas medidas apuntan a integrar la economía del país en las cadenas regionales de comercio y fortalecer actividades tradicionales como la agroindustria, el turismo y la manufactura.