¿Cuánto deberías invertir en crecimiento?

BC-HBRNI-700-GROWTH-INVESTMENT-ART-NYTSF — How Much Should You Be Investing in Growth? (Tony Cenicola/The New York Times) — ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED — BC-HBRNI-700-GROWTH-INVESTMENT-ART-NYTSF — OTHER USE PROHIBITED.

Guardar

De HBR.org

La mayoría de las empresas se equivocan en materia de asignación de capital. A continuación, te decimos cómo se debe hacer correctamente.

PUBLICIDAD

Las grandes empresas tienen un problema de inversión. Si bien el PIB de EE. UU. creció un promedio del 3 por ciento anual entre 2014 y 2023, la tasa de inversión anual de las empresas estadounidenses medianas y grandes disminuyó en una media del 16 por ciento durante ese período. Y este patrón no es exclusivo de Estados Unidos. Un informe de la OCDE de 2025, basado tanto en cuentas nacionales como en datos a nivel de empresa de 17 economías avanzadas, reveló que la inversión empresarial real se encuentra, en términos de promedio ponderado, aproximadamente un 23 por ciento por debajo de su nivel previo a la crisis financiera.

Esta brecha sugiere que muchas empresas están comprometiendo su capacidad de crecer a largo plazo. Las empresas deben invertir para crecer, y necesitan saber cuánto invertir.

PUBLICIDAD

Para ayudarlos con ese cálculo, hemos analizado, junto a nuestro colega Aaron Reeves, los informes financieros y el desempeño de 2900 empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos durante 10 años (2014--2023).

Dado que la mayoría de las empresas que estudiamos están invirtiendo fuera de sus rangos óptimos, queda claro que muchas necesitan replantearse cómo administran el proceso de inversión, desde la búsqueda de ideas atractivas para iniciativas de crecimiento hasta el seguimiento y la integración de las inversiones en el negocio. Veamos cada uno de estos aspectos por separado.

Identifica y racionaliza tus inversiones en crecimiento

Tu reto consiste en determinar cuánto estás invirtiendo realmente en crecimiento y gestionar tus inversiones de manera más eficaz. Para ello, sigue estos pasos:

-- Calcula tu tasa de inversión en crecimiento (GIR). Recomendamos utilizar esta métrica, que simplifica el análisis del punto óptimo a la tasa de crecimiento de los activos menos el rendimiento de los activos, para ver cuánto estás invirtiendo en comparación con tus pares. Si es positiva, significa que estás invirtiendo en activos a una tasa que supera tu capacidad comprobada para generar un rendimiento de los mismos para los inversionistas. Que eso sugiera que estás invirtiendo en exceso o no depende de tu contexto. La agresividad con la que invierten tus competidores, tu filosofía de inversión, tu confianza en tus perspectivas de crecimiento, tu certeza respecto a tu estrategia, tu potencial de diferenciación, tu apetito de riesgo y la madurez de tu industria son factores que determinan si tu patrón de inversión debe cambiar y de qué manera.

PUBLICIDAD

-- Asegúrate de que tus inversiones se gestionen de manera integral. Aconsejamos a los líderes que sigan una práctica utilizada por inversionistas de capital de riesgo y las firmas de capital privado. Estos gestionan la combinación de inversiones pequeñas y grandes en sus carteras clasificándolas explícitamente según sus objetivos de crecimiento y rentabilidad, así como sus plazos. Algunas inversiones tendrán objetivos a corto plazo; otras sentarán las bases para rendimientos a largo plazo. Ese enfoque inculcará disciplina y permitirá a tu equipo directivo comprender cómo las diversas inversiones se van sumando para alcanzar los objetivos generales de la empresa.

-- Impulsa tus inversiones con un propósito y una lógica claros. Ahora analiza en qué estás invirtiendo específicamente y cómo mides el desempeño. En última instancia, los inversionistas quieren usar su dinero en negocios que tengan un rendimiento esperado, un enfoque en los mercados de crecimiento adecuados, una diferenciación bien definida y una estrategia ganadora.

PUBLICIDAD

Las empresas que comprenden esto establecen como un objetivo claro de liderazgo la creación del sistema adecuado de métricas para dar seguimiento al progreso de sus inversiones. Dichas métricas te permiten rastrear a lo largo del tiempo cómo las inversiones en nuevos productos, soluciones, servicios y capacidades se convierten en ventas a los clientes objetivo, y luego en crecimiento e impacto financiero.

-- Vincula la cartera de inversiones a tu proceso estratégico. Las empresas deben realizar revisiones periódicas de los proyectos, comparando el desempeño real y proyectado de las inversiones en etapas definidas, con reglas específicas de reasignación de capital basadas no solo en indicadores financieros, sino también en la reacción del mercado y las respuestas de los clientes.

PUBLICIDAD

Crea una cultura de inversión audaz

Las culturas corporativas premian ir a lo seguro y ven con malos ojos el fracaso.

En nuestra experiencia, la mejor manera de contrarrestar esta barrera al crecimiento es anclar las inversiones a tu estrategia, creando sistemáticamente múltiples y diversos proyectos que se supervisen de cerca y se reevalúen a medida que se reciban nuevos datos.

Las empresas también pueden aprovechar la creatividad de sus organizaciones mediante foros como retos de innovación y eventos de generación de ideas para sacar a relucir ideas audaces. Sin embargo, estos deben ser eventos regulares, no algo que se haga una sola vez. Además, los líderes deben reconocer y recompensar de manera visible a los equipos de empleados (en lugar de a individuos) por presentar y ejecutar ideas audaces.

PUBLICIDAD

Por último, los líderes deben reforzar la aceptación de opiniones diversas. Deben alentar a los empleados a expresarse sin temor a represalias cuando el statu quo esté sofocando la innovación.

+++

Muchos líderes se enfrentan a la decisión fundamental de cuánto invertir en el crecimiento de un negocio. El objetivo no debe ser eliminar el riesgo, sino aceptarlo de manera racional. La ambición debe ser un programa de inversión corporativa que --para empresas de cualquier industria y en cualquier situación-- encuentre el punto óptimo de inversión.