Deje de esperar el "momento adecuado" para hacer un cambio

Kate Lee es la fundadora de By the Horns, una firma de coaching y consultoría.; (Nota de arte: una fotografía y una ilustración acompañan a este artículo).

De: HBR.org

Cuando contemplamos una nueva carrera profesional (o cualquier tipo de cambio profesional), a menudo nos encontramos inventando razones por las que no es el momento adecuado para actuar.

Es natural sentir aprensión por dejar un rol familiar. Donde hay cambio, hay riesgo y la incertidumbre resulta incómoda. Sin embargo, si lleva algún tiempo pensando en cambiar de trabajo (ya sea por aburrimiento, por un mal jefe, por una nueva pasión o por falta de oportunidades de crecer), tomar medidas puede ser en realidad el paso transformador que necesita.

He aquí algunas maneras de comenzar.

REFORMULE SU ENFOQUE.

Cuando nos enfrentamos a una decisión importante, como un cambio de carrera, a menudo recurrimos a herramientas de toma de decisiones, como listas de pros y contras, para ayudarnos a decidir el mejor camino a seguir. El problema es que este método en blanco y negro, y otros similares, a menudo conducen a decisiones sesgadas que están influenciadas por nuestra incomodidad natural ante la incertidumbre.

Entonces, en lugar de preguntar "¿Es ahora el momento adecuado?" Replantee la pregunta como "¿Por qué ahora es el momento adecuado?" Este cambio de perspectiva, aparentemente pequeño, nos obliga a pensar en el cambio de una manera más positiva, e incluso a verlo como una oportunidad de crecimiento.

CREE UN TABLERO DE VISIÓN.

Reconocer el mito del "momento adecuado" y reformular la pregunta es un cambio mental crucial. Pero el desafío mayor radica en traducir su nueva conciencia en pasos prácticos que pueda tomar para seguir adelante. Aquí es donde entran en juego herramientas prácticas, como la creación de un tablero de visión.

Un tablero de visión no es sólo un esfuerzo artístico. Es una herramienta estratégica que puede cerrar la brecha entre nuestras aspiraciones y nuestras realidades. Al trazar visualmente nuestros objetivos y sueños, enfrentamos las posibilidades de frente, transformando ideas abstractas en planes realizables.

TOME ACCIÓN.

Una vez que tenga clara su visión y cómo es el éxito, cree un plan de acción para lograr su objetivo. Un plan de acción eficaz incluye identificar:

DÓNDE está

QUÉ hitos debe alcanzar para lograr su objetivo

CÓMO alcanzará cada hito

A continuación, determine qué hitos son necesarios para lograr su objetivo. Estos hitos deben elaborarse utilizando los criterios SMART; cada uno debe ser específico, mensurable, alcanzable, relevante y con plazos determinados.

DECLARE PÚBLICAMENTE Y ENCUENTRE UN SOCIO RESPONSABLE.

Compartir sus intenciones es una forma poderosa de responsabilizarse y ponerse en modo de acción. Pero no se detenga ahí. Tener a alguien con quien compartir su viaje añade una capa de responsabilidad y motivación que es difícil de replicar. Elija a alguien en quien pueda confiar, cuéntele su plan y establezcan horarios regulares para comunicarse sobre su progreso.

SEA PACIENTE.

El hecho de que decida hacerlo en el momento adecuado no significa que el éxito será instantáneo. Habrá altibajos y el camino a seguir no siempre será fácil ni probablemente recto. Es importante ser realista y darse el tiempo necesario para tener éxito.

Si no está satisfecho con su función, si siente que está en el camino profesional equivocado, si no se siente realizado en su trabajo y en su vida, deje de buscar razones por las cuales no debería perseguir lo que realmente desea, deje de someterse al mito del momento adecuado y comprométase a crear la vida y el futuro que desea.

