Es hora de priorizar la salud financiera de los empleados

Manisha Thakor ha trabajado en servicios financieros durante más de 30 años.; (Nota de arte: una fotografía y una ilustración acompañan a este artículo).

Puede que no lo note, pero muchos de sus empleados se encuentran en dificultades financieras. Y necesitan su ayuda.

He aquí tres pasos que puede tomar hoy para mejorar su salud financiera:

PASO 1. RECONOCER QUE LA SALUD FINANCIERA REQUIERE UN ENFOQUE DE "ECOSISTEMA".

Para atraer y retener al personal de alto nivel, Billy Hensley, CEO de NEFE, dice que es esencial pensar en sus ofertas de prestaciones dentro del alcance de un "ecosistema de finanzas personales".

Si desea ayudar a sus empleados a lograr una mejor salud financiera, reconocer su ecosistema general de finanzas personales puede permitirle adoptar un enfoque más matizado y personalizado al identificar las prestaciones que mejor les servirían.

Adoptar un enfoque ecosistémico, explica Hensley, significa confiar en que sus empleados "se harán dueños de su trabajo, y administrarán sus horarios de una manera que funcione mejor para sus estilos de vida y sus familias". De esa manera, si sucede algo importante, pueden confiar en que usted continuará brindándoles esa sensación de bienestar financiero, y usted puede confiar en que seguirán siendo responsables del trabajo por el que les paga.

PASO 2. DESARROLLAR FORMAS EFICACES PARA QUE SUS EMPLEADOS ELIJAN Y MAXIMICEN LAS PRESTACIONES QUE USTED OFRECE.

El hecho de que su personal sea competente en su trabajo no significa que sepa cómo maximizar sus opciones de prestaciones. Los factores a considerar en torno a las prestaciones pueden parecer absolutamente abrumadores, especialmente cuando los trabajadores estadounidenses carecen de conocimientos financieros básicos.

Hensley señala que, si bien la mayoría de los departamentos de recursos humanos hacen todo lo posible para explicar las prestaciones de su empresa y alentar al personal a pedir ayuda, eso generalmente ocurre durante la primera semana de empleo, cuando un nuevo empleado ya se enfrenta a una avalancha de información sobre el rendimiento de su trabajo real.

Un diálogo abierto y continuo entre el personal y RR.HH. crea el circuito de retroalimentación necesario para que sus empleados pregunten sobre cualquier cosa que deseen saber más. Los registros pueden ser tan simples como preguntas frecuentes o resúmenes en un boletín informativo de la empresa sobre temas como "Cuenta de ahorros para la salud versus HMO tradicional: ¿Cuáles son los beneficios fiscales?" También puede pedirle a su proveedor de atención médica que ofrezca capacitaciones que guíen a su personal a través de escenarios de la vida real que puedan enfrentar, como cómo distinguir entre diferentes planes si va a tener un bebé o si se vuelve diabético.

PASO 3. CONTRATAR UNA FIRMA EXTERNA E IMPARCIAL (O DESIGNAR A UN EXPERTO INTERNO) PARA AYUDAR A EDUCAR A SUS EMPLEADOS SOBRE CÓMO LOGRAR EL BIENESTAR FINANCIERO.

En promedio, las prestaciones para los empleados cuestan a los empleadores entre el 30 y el 40% del salario base de un trabajador promedio. Dado este elevado precio, es de sentido comercial común esforzarse por lograr el máximo retorno de la inversión en este gasto.

Un estudio publicado en la edición de junio de 2023 del "Journal of Financial Literacy and Wellbeing" encontró que un programa de educación financiera bien diseñado puede eliminar al menos una hora por semana de preocupación y angustia financiera para cada empleado que participa en ese programa. Suponiendo un salario mínimo de 15 dólares por hora, en una empresa con 30 empleados con salario mínimo, un buen programa puede recuperar al menos 22,500 dólares de valor al año.

La clave es encontrar educación y orientación imparcial por parte de consultores de salud financiera que no estén asociados con la venta de ningún producto financiero específico. Al considerar este tipo de proveedor externo, busque empresas que ofrezcan servicios en vivo durante el horario comercial, así como recursos a pedido, como bibliotecas de videos, artículos escritos internamente y listas seleccionadas de recursos web que aborden temas comunes de bienestar financiero.

