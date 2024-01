Cómo será la próxima generación de gestión de proyectos

Rachel Longhurst es directora de la práctica de investigación de Gartner IT Leaders and Tech Professionals, y asesora a los clientes sobre la gestión estratégica de carteras. Woojin Choi es director sénior de la práctica de investigación de Gartner IT Leaders and Tech Professionals.; (Nota de arte: una fotografía y una ilustración acompañan a este artículo).

Te puede interesar: Metas y objetivos: cómo evitar los errores más comunes y establecer estrategias efectivas para un 2024 exitoso

De: HBR.org

El futuro del rol del gestor de proyectos ha sido objeto de acalorados debates a medida que una serie de tendencias cambian la dinámica organizacional:

Te puede interesar: 8 cualidades esenciales de los líderes exitosos

-- Las actividades tradicionales de gestión de proyectos, como validar requisitos, mantener el alcance y medir beneficios, se han convertido en el dominio de los equipos de entrega autónomos (es decir, equipos multidisciplinarios responsables de los resultados comerciales), como scrum y los equipos de fusión.

-- Los recientes avances tecnológicos, en particular en IA generativa, significan que muchas tareas de los gestores de proyectos, como el seguimiento de la utilización de recursos y la creación de casos de negocio, pueden automatizarse con éxito.

Te puede interesar: ¿Año nuevo, trabajo nuevo? Comience a planificar ahora

Sin embargo, una reciente encuesta global de Gartner sugiere que se espera que el gestor de proyectos sea uno de los roles de oficina de gestión de proyectos (PMO, por sus siglas en inglés) de más rápido crecimiento en los próximos dos o tres años. ¿Cómo pueden los gestores de proyectos seguir aportando valor en un contexto cambiante?

Los gestores de proyectos tienen un papel decisivo que desempeñar en este nuevo entorno, donde los equipos de entrega autónomos deben abordar desafíos complejos, como superar los silos organizacionales, gestionar interdependencias ocultas y lograr eficiencias entre equipos. Si bien la inteligencia artificial ofrece beneficios prometedores, las máquinas nunca podrán replicar los aspectos exclusivamente humanos del trabajo, como la construcción de relaciones y la gestión de las partes interesadas.

Gartner predice que para 2026, dos tercios de las habilidades y roles de los gestores de proyectos serán rediseñados para satisfacer las necesidades de su nuevo contexto operativo. Estos son los roles críticos que los gestores de proyectos pueden desempeñar para satisfacer las necesidades futuras de las organizaciones.

EL MAESTRO: PARA ORGANIZACIONES QUE SE ENCUENTRAN AL PRINCIPIO DE SU VIAJE DIGITAL.

Los gestores de proyecto maestros están particularmente capacitados para entrenar y motivar a individuos y equipos; procesos y marcos de gestión de proyectos; y adopción de nuevas tecnologías. También tienen sólidas habilidades de comunicación que les permiten capacitar eficazmente a las partes interesadas en una amplia variedad de conceptos complejos.

Este estilo de gestor de proyectos es particularmente valioso para organizaciones con propietarios de productos que son relativamente inmaduros en su función. Las organizaciones sin una proporción estricta de 1 a 1 entre propietarios de productos y equipos de entrega también pueden beneficiarse de los gestores de proyectos maestros que pueden moverse más fácilmente entre varios equipos para garantizar que adopten un enfoque inflexible en la responsabilidad compartida y los resultados empresariales.

EL SOLUCIONADOR: PARA ORGANIZACIONES QUE BUSCAN AUMENTAR LA EFICIENCIA DE SUS ENTREGAS.

Los gestores de proyecto solucionadores son expertos en colaboración interdisciplinaria, toma de decisiones y perspicacia financiera. El solucionador puede abordar creativamente problemas complejos, identificar y gestionar riesgos tanto a nivel de proyecto como de cartera cruzada, y operar en carteras complejas.

Las organizaciones que están experimentando una transformación empresarial digital, o cambiando sus modelos operativos, pueden obtener beneficios del gestor de proyectos solucionador. Lo mismo ocurre con las organizaciones con una cantidad significativa de dependencia entre silos que ven que la ejecución de la entrega sufre por una falta de compromiso y alineación con los socios comerciales.

EL ORQUESTADOR: PARA ORGANIZACIONES QUE NECESITAN UNA MEJOR COORDINACIÓN MULTIFUNCIONAL.

Las iniciativas de transformación digital empresarial necesitan gestores de proyectos que puedan gestionar altos niveles de complejidad y apoyar a los equipos de entrega en un entorno con recursos limitados. Los gestores de proyecto orquestadores son expertos en perspicacia de datos, atención al cliente y conciencia organizativa. Recopilan información y conocimientos diversos, los alinean con los imperativos estratégicos y los traducen en acciones ejecutables.

Las organizaciones que más se benefician del orquestador se centran en iniciativas orientadas al cliente. Las organizaciones que se enfrentan al desafío de la gestión de la capacidad o las decisiones de recursos entre silos también pueden obtener ventajas significativas.

Es el buen juicio de los gestores de proyectos en la toma de decisiones (ya sea que involucre personas, datos o tecnología) y su capacidad para generar un impacto a través de su entrenamiento y construcción de relaciones, lo que realmente diferencia al gestor de proyectos de próxima generación.

BC-WAKEUPCALL-PROJECT-MANAGEMENT-ART-NYTSF -- No caption. (Tony Cenicola/The New York Times) -- ONLY FOR USE WITH ARTICLE SLUGGED -- BC-WAKEUPCALL-PROJECT-MANAGEMENT-ART-NYTSF -- OTHER USE PROHIBITED.