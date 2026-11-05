Guatemala

El cielo de Guatemala reunirá en noviembre una superluna, lluvias de meteoros y alineaciones planetarias

El Insivumeh divulgó una programación de fenómenos astronómicos visibles desde el país, cuya apreciación dependerá de la nubosidad y de la distancia respecto de la iluminación urbana durante las madrugadas

Montañas, árboles y un lago bajo un cielo nocturno con una luna brillante, dos planetas grandes y trazos de meteoros.
El Insivumeh difundió el calendario de eventos astronómicos visibles en el cielo guatemalteco durante noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El cielo de Guatemala ofrecerá durante noviembre una agenda de observación que incluirá la superluna del 24 de noviembre, la lluvia de meteoros Leónidas, el acercamiento visual entre Marte y Júpiter y la máxima elongación de Mercurio.

Varios de los fenómenos se apreciarán en la madrugada, por lo que las condiciones meteorológicas y la distancia respecto de las luces urbanas serán factores determinantes.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) difundió un calendario con los principales eventos visibles desde el país. A ese listado se suman las lluvias de meteoros Táuridas y la oposición de Urano, según guías astronómicas internacionales para noviembre de 2026.

Marte y Júpiter estarán próximos antes del amanecer

La madrugada del 15 de noviembre, Marte y Júpiter aparecerán en una misma zona del firmamento. El Insivumeh indicó que ambos planetas serán visibles desde las 00:30 horas hasta el amanecer y que, cerca de las 05:00 horas, se ubicarán hacia el este.

La conjunción astronómica de la Luna, Marte y Júpiter formarán un triángulo en el cielo.
Marte y Júpiter registrarán una aproximación aparente de 1,2 grados entre el 15 y el 16 de noviembre. (Composición Infobae)

La cercanía será aparente, ya que los planetas continuarán separados por millones de kilómetros. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) calculó que, entre el 15 y el 16 de noviembre, Marte y Júpiter se verán a unos 1,2 grados de distancia, una separación similar al ancho de poco más de dos lunas llenas vistas desde la Tierra.

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Júpiter será el objeto más brillante de los dos, mientras que Marte podrá distinguirse por su tonalidad rojiza. La observación no requiere telescopio, aunque unos binoculares pueden ayudar a diferenciarlos antes de que aumente la claridad del amanecer.

Las Leónidas tendrán su máxima actividad entre el 16 y el 17

Las madrugadas del 16 y 17 de noviembre concentrarán el punto máximo de actividad de las Leónidas, una lluvia de meteoros asociada a los restos del cometa 55P/Tempel-Tuttle. El Insivumeh recomienda buscar la constelación de Leo hacia el noreste desde las 00:20 horas, aunque los destellos pueden cruzar otras partes del cielo.

La lluvia de meteoros Leónidas alcanzará su pico de actividad en las madrugadas del 16 y 17 de noviembre. (Archivo/Laboratorio de Propulsión a Chorro/NASA vía AP)
La lluvia de meteoros Leónidas alcanzará su pico de actividad en las madrugadas del 16 y 17 de noviembre. (Archivo/Laboratorio de Propulsión a Chorro/NASA vía AP)

NASA prevé que las Leónidas alcancen hasta 15 meteoros por hora en condiciones ideales, una cifra que puede variar según la oscuridad del sitio, la nubosidad y la contaminación lumínica. Para observarlas, conviene mirar una zona amplia del firmamento y evitar fijar la vista de forma permanente en el punto radiante de la lluvia.

Noviembre también incluye las Táuridas del Sur, cuyo máximo ocurrió alrededor del 5 de noviembre, y las Táuridas del Norte, previstas cerca del 12. Su actividad suele ser menor, pero estos meteoros pueden producir bólidos, destellos más intensos que una estrella fugaz común.

Mercurio, la superluna y Urano completarán el calendario

El 20 de noviembre, Mercurio alcanzará su máxima elongación oeste, su mayor separación aparente respecto del Sol. El fenómeno abrirá una ventana para identificar el planeta hacia el este, entre las 04:50 y las 05:50 horas, poco antes de la salida del Sol.

La superluna llegará el 24 de noviembre. La Luna llena coincidirá con una posición próxima a la Tierra en su órbita, por lo que podrá verse algo más grande y luminosa. El Insivumeh sitúa el período de mejor apreciación entre el 23 y el 25 de noviembre.

Gran luna anaranjada detrás de la silueta de árboles frente al agua, con varias personas caminando por la orilla.
La superluna del 24 de noviembre coincidirá con el punto de mayor cercanía orbital a la Tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un día después, el 25 de noviembre, Urano estará en oposición, una configuración en la que la Tierra queda entre el planeta y el Sol. Será visible durante buena parte de la noche en dirección a la constelación de Tauro, aunque hará falta binoculares o un telescopio para localizarlo con mayor precisión.

El calendario cerrará el 30 de noviembre, cuando la Luna, Marte y Júpiter coincidirán hacia el este desde la medianoche hasta cerca de las 06:00 horas. El Insivumeh aconseja elegir sitios con horizonte despejado y baja iluminación artificial para mejorar las posibilidades de observación.

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