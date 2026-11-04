Diplomático de EE.UU. advirtió sobre China en Guatemala: empresas desplazadas, privacidad en riesgo y la sombra sobre Taiwán

Jorgan Andrews encargado de Negocios de la Embajada estadounidense durante una participación pública en Guatemala. (Embajada de Estados Unidos en Guatemala)

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El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Jorgan Andrews, advirtió que China constituye una amenaza directa para la vida económica y política del país centroamericano.

Durante un encuentro con la comunidad universitaria, el diplomático estadounidense sostuvo que Beijing busca desplazar a las empresas locales e influir para que la nación rompa sus vínculos diplomáticos con Taiwán.

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La advertencia tuvo lugar durante la inauguración de la XIII edición de la American Week, celebrada en el campus de la Universidad del Valle de Guatemala.

Andrews impartió allí la conferencia magistral “Ideas que vieron nacer a Estados Unidos”, una disertación centrada en los principios y pensamientos que marcaron el origen de la nación norteamericana.

Al concluir la ponencia, se abrió un espacio de preguntas y respuestas en el cual una estudiante consultó de forma puntual sobre la influencia de China en el territorio guatemalteco.

La advertencia de Washington ante el avance comercial y tecnológico de Beijing

Frente al auditorio universitario, Andrews descartó que la potencia norteamericana considere al territorio guatemalteco como una ficha de disputa estratégica: “Guatemala no es una pieza de ajedrez en este juego geopolítico”.

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Aclaró que la relación bilateral involucra la seguridad física, jurídica y financiera de ambos países, aunque remarcó que las pretensiones del régimen asiático conllevan serios peligros: “Los chinos son una amenaza para la vida económica y política de Guatemala”.

Aunque Guatemala no representa un punto de quiebre geopolítico, Estados Unidos advirtió que China pretende quebrar los lazos con Taiwán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrews explicó que el gobierno chino pretende quebrar los lazos con Taiwán, socio al que calificó como una democracia avanzada y afín.

El representante diplomático cuestionó el esquema de expansión mercantil de Beijing al señalar que su propósito consiste en absorber sectores enteros del mercado: “Ellos quieren reemplazar las empresas guatemaltecas con empresas de China”.

A su vez, expresó reparos ante el uso de plataformas tecnológicas chinas debido a la falta de transparencia y los riesgos para la privacidad de la información ciudadana: “No quiero dar miedo, pero quiero convencerles de tener preocupación, con ojos abiertos”.

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Preocupaciones de seguridad e inversiones en infraestructura estatal

Las declaraciones se alinean con las alertas del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien en febrero de 2025 manifestó inquietud por el avance de corporaciones como Huawei en Centroamérica. Como contrapeso, el diplomático defendió el fortalecimiento de la cooperación económica bilateral.

El secretario de Estado Marco Rubio manifestó preocupación por el avance de corporaciones tecnológicas como Huawei en Centroamérica.

Andrews planteó que la capacidad de los emprendedores guatemaltecos puede articularse con compañías norteamericanas para ingresar a su mercado.

“Eso es como nosotros construyamos seguridad conjuntamente. Es entre enlaces más fuertes entre nuestros dos países”, afirmó.

El contraste entre la alianza con Taiwán y el comercio con Beijing

En el terreno diplomático, Guatemala no posee vínculos oficiales con Beijing, debido a que reconoce formalmente a Taiwán desde hace casi un siglo y figura como su aliado con mayor población a nivel global.

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Durante la administración del presidente Bernardo Arévalo se ha ratificado el respaldo a Taipéi, aunque también el mandatario guatemalteco manifestó interés en gestionar intercambios comerciales con el mercado chino.

No obstante, la última nota de comercio exterior disponible del Banco de Guatemala (Banguat), con datos a mayo de 2026, indicó que las importaciones desde la República Popular China llegaron a USD 2.486 millones.

El Banco de Guatemala ubicó a China como el segundo proveedor del país con compras por 2.486 millones de dólares a mayo de 2026. (Banco de Guatemala)

Esa cifra representó el 16,3% de las importaciones totales del país durante los primeros cinco meses de 2026 y colocó a China en el segundo lugar entre los proveedores de Guatemala, sólo detrás de Estados Unidos, que concentró el 32,7% de las compras externas en ese período.

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La balanza comercial entre ambos territorios evidencia una pronunciada brecha: en 2023 las importaciones guatemaltecas desde China sumaron USD 4.122,3 millones, mientras que las exportaciones hacia el gigante asiático apenas alcanzaron USD 82 millones.

La relación comercial contrasta con el vínculo diplomático de Guatemala con Taiwán. Mientras Beijing es uno de sus principales proveedores de bienes, el Gobierno guatemalteco conserva el reconocimiento oficial de Taipei, con el que mantiene cooperación bilateral en sectores como salud pública, educación y desarrollo agrícola.