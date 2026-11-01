Mundo

Una semilla germinó en su ojo durante cuatro meses y estuvo a punto de dejarlo ciego

El cuerpo vegetal quedó retenido en la conjuntiva de Maxim Sleptsov tras un golpe con una rama y provocó migrañas, inflamación persistente y dificultades para ver con claridad

Composición con el retrato de un hombre a la izquierda y el primer plano de un brote vegetal sobre la yema de un dedo a la derecha
Maxim Sleptsov, un soldador siberiano de 42 años, padeció migrañas e inflamación luego de que un golpe con una rama dejara un cuerpo vegetal alojado en la conjuntiva (Captura de video)
Guardar

Maxim Sleptsov, un hombre de 42 años oriundo de Siberia, la vasta región del norte de Rusia, pasó casi cuatro meses con una semilla germinando dentro de su ojo derecho sin saberlo. Lo que comenzó como una molestia menor tras un accidente en el campo, derivó en migrañas diarias, inflamación persistente y deterioro progresivo de la visión en ambos ojos. El caso generó atención internacional por la rareza del cuadro clínico.

De acuerdo con el diario británico The Sun, el accidente ocurrió durante un viaje de verano al distrito de Abyysky, en el norte del país, donde Sleptsov visitaba a un amigo para pescar y recolectar bayas. Una rama lo golpeó en el rostro y le lastimó el ojo. Luego de enjuagarlo con agua, extrajo un pequeño trozo de corteza y creyó que el incidente quedaba resuelto. Sin embargo, una diminuta semilla permaneció alojada en el tejido ocular sin que él lo advirtiera.

PUBLICIDAD

Una semilla se afianzó en la conjuntiva y se convirtió en la causa de meses de dolor

Brote vegetal claro con una estructura curva superior y una raíz con filamentos sobre un fondo oscuro
La agencia local YSIA advirtió que la permanencia del material extraño habría provocado complicaciones irreversibles si los especialistas no hubieran intervenido a tiempo (Captura de video)

Con el paso de las semanas, los síntomas fueron escalando. El paciente comenzó a sufrir migrañas constantes al despertar, presión intraocular elevada y dificultades para ver con claridad. “Me levantaba todas las mañanas con un dolor de cabeza terrible”, declaró ante The Sun.

En un primer intento por obtener atención médica, acudió a un centro de salud cercano, pero los profesionales no lograron detectar el cuerpo extraño. El origen real de sus molestias seguía sin identificarse.

La situación se complicó por la ubicación geográfica. Al encontrarse en una de las zonas más remotas del mundo, el hombre se dio cuenta de que el hospital oftalmológico más cercano estaba a cientos de kilómetros de distancia. Solo al regresar a Yakutsk, capital de la República de Sajá, pudo acceder al Centro de Oftalmología de Emergencias, donde los médicos realizaron un examen más detallado y encontraron la causa de todo.

PUBLICIDAD

Los médicos hallaron una raíz de 3 milímetros que penetraba el tejido ocular

El jefe del centro, el médico Iván Lutskan, describió el hallazgo como excepcional. “Lo más sorprendente fue que la semilla había germinado y su raíz llegó a penetrar el tejido conjuntival”, afirmó, según consignó The Sun.

La raíz alcanzó aproximadamente 3 milímetros de longitud y estaba anclada en la conjuntiva, la membrana que recubre la parte blanca del ojo.

Fotografía dividida con el rostro de un hombre a la izquierda y una médica con mascarilla frente a un microscopio a la derecha
El jefe del centro de emergencias, Iván Lutskan, calificó el hallazgo de excepcional porque el brote había penetrado la membrana que cubre la parte blanca del globo del paciente (Captura de video)

La oftalmóloga Elizaveta Karpova fue la encargada de extraer la semilla. Lo hizo bajo anestesia local y con la ayuda de una aguja de inyección, en un procedimiento que duró alrededor de cinco minutos. “Nunca antes me había enfrentado a un caso similar en toda mi carrera”, señaló la especialista.

La agencia de noticias local YSIA precisó que de no haber intervenido a tiempo, la permanencia del cuerpo extraño podría haber generado una úlcera en la córnea y derivado en pérdida definitiva de la visión.

Tras la cirugía, desaparecieron los dolores que lo afectaban desde el verano

La recuperación fue inmediata. Al despertar al día siguiente de la intervención, el paciente comprobó que las migrañas que lo habían acompañado durante meses habían desaparecido por completo. “Me sacaron una semilla que ya había comenzado a echar raíces. Sentí tal alivio que nada más importaba”, expresó.

El equipo médico confirmó que su estado de salud no presentaba riesgos tras el procedimiento y que la visión no sufrió daño permanente. El caso reavivó las advertencias de especialistas en oftalmología sobre la importancia de atender cualquier trauma ocular con material vegetal, incluso cuando la lesión inicial parece menor. Fragmentos invisibles al ojo pueden quedar retenidos en el tejido y generar complicaciones graves con el paso del tiempo.

Temas Relacionados

SiberiaSalud ocularLesionesRusiaOjoPlantaSemillaOftalmólogoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Violentas protestas en Alemania: los disturbios en Frankfurt dejaron más de 100 policías heridos, uno de gravedad

Las autoridades indicaron, además, que hubo 54 detenidos, 17 comercios dañados y saqueos en cinco establecimientos. El arco político atribuyó los actos de vandalismo a grupos de extrema izquierda y a inmigrantes

Violentas protestas en Alemania: los disturbios en Frankfurt dejaron más de 100 policías heridos, uno de gravedad

Descubren que las ballenas francas australes que recorren rutas más largas parten antes y llegan casi al mismo tiempo

Un seguimiento satelital permitió identificar distintas estrategias migratorias desde Nueva Zelanda hacia zonas de alimentación y analizar las condiciones oceánicas que podrían influir en sus desplazamientos

Descubren que las ballenas francas australes que recorren rutas más largas parten antes y llegan casi al mismo tiempo

A casi 150 km/h en un auto de juguete: la hazaña de un estudiante de ingeniería alemán que entró en el Guinness

Marcel Paul, ingeniero eléctrico de 31 años, completó tres recorridos en el Hockenheimring, donde los verificadores internacionales oficializaron la marca mundial

A casi 150 km/h en un auto de juguete: la hazaña de un estudiante de ingeniería alemán que entró en el Guinness

Serbia conmemoró el segundo aniversario de la tragedia que impulsó el movimiento estudiantil que puso fin a la era de Vucic

La ceremonia reunió a una multitud frente a la reconstruido estación ferroviaria Novi Sad, donde una estructura de cemento cayó en 2024 y causó muertes, incluidas dos niñas de seis y diez de edad

Serbia conmemoró el segundo aniversario de la tragedia que impulsó el movimiento estudiantil que puso fin a la era de Vucic

Hackers proucranianos y bielorrusos atacaron la agencia de estadísticas de Rusia y robaron datos sobre las bajas de la guerra

Los grupos Silent Crow y Ciberpartisanos BY afirman haber accedido a la sede central y a las oficinas regionales de Rosstat. La agencia reconoció el ataque, pero negó que se hayan robado información

Hackers proucranianos y bielorrusos atacaron la agencia de estadísticas de Rusia y robaron datos sobre las bajas de la guerra
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Alexis Vega celebra su gol ante el América haciendo sombra como boxeador ¿A quién le dedicó el festejo?

Alexis Vega celebra su gol ante el América haciendo sombra como boxeador ¿A quién le dedicó el festejo?

Señor de los Milagros EN VIVO: ruta y ubicación del Cristo Moreno en su última procesión en Lima de hoy domingo 1 de noviembre

Los 7 objetos de la cocina que conviene tirar hoy para liberar espacio, conservar mejor la comida y evitar desorden en casa

GP México 2026 EN VIVO: sigue a Checo Pérez en la Fórmula 1, paradas en pits y la pelea por el podio minuto a minuto

Dos temblores sacudieron el inicio de noviembre en Colombia, según el SGC: no se reportan daños ni lesionados

DEPORTES

Alexis Vega celebra su gol ante el América haciendo sombra como boxeador ¿A quién le dedicó el festejo?

Alexis Vega celebra su gol ante el América haciendo sombra como boxeador ¿A quién le dedicó el festejo?

Histórico: Cecilia Dieleke ganó la medalla de oro en la natación de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Canelo Álvarez volvió tras 13 meses fuera del boxeo y logró un contundente triunfo: un juez federal argentino fue jurado de la pelea

Continúa la fecha 15 del Torneo Clausura: la agenda completa de los partidos en la jornada que se jugará el Superclásico

El Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará a New England Revolution por la MLS: hora, TV y formaciones

ENTRETENIMIENTO

Willem Dafoe reveló que tiene fobia a las alturas y contó cómo enfrentó sus miedos durante el rodaje de “Tenzing”

Willem Dafoe reveló que tiene fobia a las alturas y contó cómo enfrentó sus miedos durante el rodaje de “Tenzing”

Patrick Stewart acogió en su casa a víctimas de los incendios de Los Ángeles en el último año de su vida

Mariah Carey inauguró la temporada navideña con un nuevo video de su clásico “All I Want for Christmas Is You”

La razón por la que Harry Styles eligió una rata como disfraz de Halloween

"Puedes verlo todo": cuándo se estrena en América Latina el documental de Elizabeth Holmes