Mundo

La Policía de Polonia defendió el operativo de seguridad en el Tribunal Constitucional y dijo que se ajustó a la ley

El comandante Marek Boron afirmó que los agentes protegieron a quienes estaban en la sede y a miles de concentrados durante las jornadas del viernes y sábado, pero evitar entrar en la controversia judicial y política

La jefatura de la Policía de Polonia defendió que el operativo en torno al Tribunal Constitucional de Varsovia se ajustó a la ley. (AP Foto/Rafal Niedzielski)
La jefatura de la Policía de Polonia defendió que el operativo en torno al Tribunal Constitucional de Varsovia se ajustó a la ley. (AP Foto/Rafal Niedzielski)
Guardar

La jefatura de la Policía de Polonia defendió este domingo que el despliegue en torno al Tribunal Constitucional de Varsovia se ajustó a la ley, después de dos jornadas de tensión por una disputa sobre la dirección de la corte y el acceso de nuevos magistrados.

El comandante en jefe del cuerpo, Marek Boron, sostuvo en una carta difundida en redes sociales que los agentes actuaron para preservar la seguridad de quienes estaban dentro de la sede y de las miles de personas concentradas en el exterior. La intervención se produjo el viernes y el sábado, cuando se agravó el conflicto institucional que afecta al tribunal.

PUBLICIDAD

Según recogió Europa Press, Boron afirmó que la Policía debe cumplir las funciones que le asigna la ley, entre ellas la protección de la vida, la salud y los bienes, así como la garantía del orden público. El responsable evitó pronunciarse sobre el fondo de la controversia judicial.

Boron rechaza que la Policía tome parte en la disputa institucional

El jefe policial recalcó que la institución no debe alinearse con intereses políticos ni particulares. «La Policía nunca es parte de ningún conflicto», señaló, al definir su papel como una garantía de seguridad para la población.

El comandante Marek Boron sostuvo que los agentes intervinieron para preservar la seguridad de las personas concentradas ante la sede judicial. (Michal Borowczyk/Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS)
El comandante Marek Boron sostuvo que los agentes intervinieron para preservar la seguridad de las personas concentradas ante la sede judicial. (Michal Borowczyk/Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS)

Boron agradeció la actuación de los agentes e insistió en que el uniforme exige dejar fuera las afinidades políticas. También aseguró que ejercerá de «escudo protector» ante cualquier intento de emplear al cuerpo en acciones ilegales o para favorecer intereses ajenos a su función.

PUBLICIDAD

La carta reclama, además, procedimientos transparentes y protección jurídica para los policías que actúan en el ejercicio de sus responsabilidades. El comandante cerró su mensaje con una llamada a preservar la cohesión interna, al considerar que las divisiones comprometen la misión de proteger la seguridad nacional.

La negativa de Nawrocki a juramentar jueces abrió el conflicto

La pugna en el Tribunal Constitucional se remonta a comienzos de año, cuando el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, rechazó tomar juramento a tres de los seis jueces elegidos por el Parlamento. El presidente de la corte, Bogdan Swieczkowski, tampoco permitió que los magistrados designados por la actual mayoría parlamentaria asumieran sus cargos.

La conducción policial remarcó que la institución no se alinea con intereses partidarios ni toma parte en disputas políticas.
La conducción policial remarcó que la institución no se alinea con intereses partidarios ni toma parte en disputas políticas.

La crisis avanzó tras la designación de Maciej Berek, principal asesor jurídico del Gobierno del primer ministro Donald Tusk, como integrante del tribunal. Nawrocki se negó igualmente a juramentarlo.

El viernes, la agencia estatal PAP informó de que Swieczkowski y su adjunto, Bartlomiej Sochanski, habían sido suspendidos por un mes. Sus nombres fueron retirados del sitio web de la corte por orden de la jueza Anna Korwin-Piotrowska, quien anunció ante la televisión polaca que había asumido la presidencia del órgano.

El tribunal denunció una “toma ilegal” de su página web

Poco después de que se modificara el portal, la propia corte sostuvo en sus redes sociales que su página había sufrido una «toma ilegal». El mensaje negó que Korwin-Piotrowska representara al tribunal y advirtió que quienes participen en esas actuaciones podrían incurrir en un delito de golpe de Estado.

Tusk, por su parte, afirmó que restablecer el Estado de derecho es una obligación. El primer ministro sostuvo que, tras años de arbitrariedad, el país ha iniciado un proceso complejo que requiere medidas decididas.

Temas Relacionados

Tribunal ConstitucionalVarsoviaKarol NawrockiCrisis políticaÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Serbia conmemoró el segundo aniversario de la tragedia que impulsó el movimiento estudiantil que puso fin a la era de Vucic

La ceremonia reunió a una multitud frente a la reconstruido estación ferroviaria Novi Sad, donde una estructura de cemento cayó en 2024 y causó muertes, incluidas dos niñas de seis y diez de edad

Serbia conmemoró el segundo aniversario de la tragedia que impulsó el movimiento estudiantil que puso fin a la era de Vucic

Hackers proucranianos y bielorrusos atacaron la agencia de estadísticas de Rusia y robaron datos sobre las bajas de la guerra

Los grupos Silent Crow y Ciberpartisanos BY afirman haber accedido a la sede central y a las oficinas regionales de Rosstat. La agencia reconoció el ataque, pero negó que se hayan robado información

Hackers proucranianos y bielorrusos atacaron la agencia de estadísticas de Rusia y robaron datos sobre las bajas de la guerra

El presidente de Israel pidió a los líderes políticos mostrar flexibilidad de cara a las negociaciones para formar gobierno

Isaac Herzog recibirá el próximo miércoles el cómputo oficial de las elecciones para definir qué dirigente recibirá el encargo de conformar el próximo Ejecutivo

El presidente de Israel pidió a los líderes políticos mostrar flexibilidad de cara a las negociaciones para formar gobierno

Cómo hace el alcatraz para chocar a 110 km/h contra el océano sin fracturarse la columna

Un estudio reveló que estas aves poseen vértebras cuadradas y superficies de contacto adicionales para resistir fuerzas equivalentes a estrellarse contra concreto durante sus maniobras de pesca

Cómo hace el alcatraz para chocar a 110 km/h contra el océano sin fracturarse la columna

Rusia volvió a golpear la red eléctrica de Ucrania y dejó a cientos de localidades sin luz

Los bombardeos nocturnos cortaron el suministro energético en Zhitómir, Dnipropetrovsk y Kiev. En territorio ruso, un ataque masivo con drones alcanzó una empresa industrial en Kstovo, donde está una de las mayores refinerías del país

Rusia volvió a golpear la red eléctrica de Ucrania y dejó a cientos de localidades sin luz
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

GP México 2026 EN VIVO: sigue a Checo Pérez en la Fórmula 1, paradas en pits y la pelea por el podio minuto a minuto

GP México 2026 EN VIVO: sigue a Checo Pérez en la Fórmula 1, paradas en pits y la pelea por el podio minuto a minuto

Fico Gutiérrez le lanzó dura advertencia a Daniel Quintero tras el traslado de su hermano Miguel a la cárcel de Cómbita, Boyacá: “Sigue él”

“Ya basta de tanta sangre”: Grecia Quiroz exige alto a la violencia en Michoacán a un año de la muerte de Carlos Manzo

Miguel Polo Polo afirmó que casi se muere de un infarto durante un viaje a México: “No me tomé los medicamentos”

Sheinbaum presenta altar de Día de Muertos en Palacio Nacional: “Recordar también es mantener viva la memoria”

DEPORTES

Canelo Álvarez volvió tras 13 meses fuera del boxeo y logró un contundente triunfo: un juez federal argentino fue jurado de la pelea

Canelo Álvarez volvió tras 13 meses fuera del boxeo y logró un contundente triunfo: un juez federal argentino fue jurado de la pelea

Continúa la fecha 15 del Torneo Clausura: la agenda completa de los partidos en la jornada que se jugará el Superclásico

El Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará a New England Revolution por la MLS: hora, TV y formaciones

Golden State conquistó el primer título de la WNBA en la historia de la franquicia al vencer a Atlanta en el séptimo partido

La advertencia de la Fórmula 1 para los pilotos y equipos para la largada del GP de México: “Todos serán atacantes y defensores”

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que Harry Styles eligió una rata como disfraz de Halloween

La razón por la que Harry Styles eligió una rata como disfraz de Halloween

"Puedes verlo todo": cuándo se estrena en América Latina el documental de Elizabeth Holmes

Chris Pratt adopta una rutina diseñada por un exsoldado de la Marina estadounidense para mejorar su condición física

Heidi Klum vuelve a sorprender en Halloween con el disfraz más ambicioso de su carrera

Jimmy Webb revela las historias detrás de sus canciones más famosas en un especial de PBS