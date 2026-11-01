Los cálaos de India que se encierran en los árboles con una pared hecha de excrementos para criar a sus polluelos

Pruebas de laboratorio confirmaron que la pared del nido contiene estiércol y semillas en lugar de tierra o barro (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En la Reserva de Tigres de Pakke, en el noreste de India, las hembras de cálao bicorne continúan sellándose dentro de cavidades de árboles con una mezcla de sus propios excrementos para criar a sus polluelos, según 18 temporadas de observación entre 2007 y 2024.

El seguimiento realizado por el equipo de Aparajita Datta, publicado en bioRxiv y divulgado por Earth.com, indica que el aumento de las temperaturas aún no modificó de forma sostenida la fecha promedio de inicio de esta conducta.

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La investigación examinó el efecto del clima sobre la reproducción de estas aves, que dependen de cavidades naturales en árboles altos. Durante la época de cría, la hembra entra en el hueco, tapa el acceso desde adentro y deja una rendija estrecha por la cual el macho le entrega alimento durante los siguientes tres o cuatro meses.

Los datos fueron difundidos como prepublicación, por lo que el estudio todavía no fue evaluado por otros especialistas antes de su eventual publicación en una revista científica. Aun así, el registro permite observar cómo una especie catalogada como vulnerable responde, por ahora, a las variaciones anuales del clima.

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La entrada del nido queda sellada con excrementos y semillas

El inicio de la nidificación tiende a adelantarse diez días por cada aumento de un grado en la temperatura de finales de enero y febrero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cálaos bicornes (Buceros bicornis) no excavan sus refugios. Entre enero y febrero, las parejas revisan y limpian agujeros existentes en los troncos. Luego, la hembra se encierra y construye una pared con sus deposiciones, que contienen principalmente semillas de higo.

La composición de esa pared fue objeto de discusión durante años: algunos textos de historia natural sostenían que las aves empleaban barro y que el macho colaboraba al transportarlo. Sin embargo, observaciones realizadas en las colinas de Anaimalai, en el sur de India, no detectaron ese traslado de tierra.

Los biólogos Ragupathy Kannan y Douglas James observaron un nido durante 183 horas, a lo largo de dos años. Tras analizar fragmentos del sellado en un laboratorio de la Universidad de Arkansas, concluyeron que su composición correspondía a estiércol animal y no a suelo tropical.

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Además, las semillas pequeñas utilizadas contribuirían a dar consistencia al material y compararon su función con la de un agregado en una mezcla de construcción. Después de que la hembra abandona la cavidad, el polluelo vuelve a cerrar la abertura con sus propios excrementos.

El inicio de la cría se adelanta en años cálidos

La observación abarcó 65 sitios de anidación de tres especies: el cálao bicorne, el cálao ondulado y el cálao oriental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de Datta monitoreó árboles con cavidades aptas para ejemplares, incluso cuando no eran ocupadas. La observación incluyó 65 nidos de cálao bicorne y también ejemplares de otras dos especies más pequeñas: el cálao coronado y el cálao oriental.

Los observadores inspeccionaron los refugios cada dos o tres días entre febrero y agosto: una entrada sellada, la presencia de un macho que llevaba comida o los llamados desde el interior del árbol eran señales de que la cavidad estaba en uso.

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En el conjunto de sitios de anidación monitoreados, las hembras de cálao bicorne iniciaron el encierro, en promedio, alrededor del 17 de marzo. La fecha más temprana registrada fue el 17 de febrero y la más tardía, el 18 de abril. Durante las 18 temporadas analizadas, la fecha media de anidación no se adelantó ni se retrasó.

Sin embargo, tras períodos más cálidos a fines de enero y en febrero, las aves tendieron a iniciar la nidificación antes. La estimación indicó un adelanto de cerca de 10 días por cada aumento de 1 ℃, aunque los autores aclararon que la prueba se basa en ocho años de datos climáticos y reproductivos y que su resultado es limitado.

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El calor y el clima atípico afectaron algunas temporadas

Las temporadas con eventos de El Niño mantuvieron una tasa de ocupación de cavidades similar a la de los períodos ordinarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el período estudiado, no aumentó ni disminuyó de manera constante la cantidad de cavidades utilizadas para anidar ni el éxito de los refugios. Según la temporada, los cálaos ocuparon desde cerca de la mitad hasta casi todos los huecos disponibles.

La proporción de espacios de reproducción que logró criar al menos un polluelo también varió de un año a otro, sin una tendencia definida. Los fenómenos de El Niño y La Niña tampoco marcaron una diferencia detectable. En esos años, el promedio de cavidades ocupadas fue de 71,8%, frente al 71,6% registrado en temporadas sin esos climas.

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El estudio sí identificó episodios adversos: en 2019, un año inusualmente cálido, fracasaron más nidos de cálao bicorne de lo habitual; mientras que en 2022, condiciones meteorológicas atípicas retrasaron el inicio de la reproducción y causaron la peor temporada para las tres especies combinadas.

Los investigadores señalaron que los depredadores rara vez explicaron las pérdidas. En 26 años se registraron pocos ataques a polluelos, entre ellos un caso en el que una marta de garganta amarilla ingresó a un nido de la especie.

El ciclo de cría extenso puede elevar el riesgo climático

El cálao oriental completa su ciclo de cría en unos 90 días, un período más corto que el del cálao bicorne (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cálao bicorne mide entre 120 y 150 centímetros y puede pesar hasta 3,9 kilogramos. Su ciclo de anidación dura unos 125 días y puede extenderse hasta agosto, cuando la temperatura diaria cerca de Pakke promedia unos 28 ℃.

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En contraste, el cálao oriental, de menor tamaño, termina su período de cría en unos 90 días. Los autores plantearon que la mayor duración del encierro podría volver al cálao bicorne más sensible a las temperaturas elevadas que a las especies con ciclos más breves.

Los registros forestales del equipo muestran que las temperaturas máximas diarias promedio aumentaron cerca de 1,2 ℃ entre los períodos 1983-1995 y 2011-2023. Los autores advirtieron que un calentamiento superior al conocido hasta ahora podría sobrepasar la capacidad de ajuste de las aves.

También propusieron que el calor puede influir en la floración y en la disponibilidad de frutos de los árboles de los que se alimentan los animales, aunque ese vínculo no fue evaluado. Por ello, pidieron ampliar las observaciones de nidos y estudiar otras aves frugívoras.

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