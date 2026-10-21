El Tribunal Supremo Electoral abre un concurso ciudadano para crear la identidad de las elecciones guatemaltecas de 2027

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala promueve un certamen ciudadano para definir la identidad gráfica, escrita y sonora de las elecciones de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala abrió una convocatoria para que la ciudadanía cree el logotipo, el eslogan y la melodía de las Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano de 2027, cuya identidad deberá transmitir democracia, participación, civismo, inclusión, transparencia y confianza. Las propuestas se recibirán del 7 de octubre al 7 de noviembre de 2026, informó el TSE.

La iniciativa fue aprobada por el Pleno de Magistrados y será organizada por el Instituto Electoral del Tribunal Supremo Electoral. El organismo busca que la imagen gráfica y sonora del proceso electoral surja de aportes ciudadanos, tanto de personas que viven en Guatemala como de quienes residen en el exterior.

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Podrán concursar guatemaltecos de 18 años en adelante, de manera individual o en equipos. No se requiere una inscripción previa: la entrega de una propuesta supone la aceptación de las condiciones establecidas para cada categoría.

Un cartel del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala anuncia las bases de un concurso público para diseñar la imagen institucional de las elecciones generales de 2027. (TSE de Guatemala)

Tres categorías para la identidad electoral de 2027

El concurso contempla el diseño de un logotipo, la creación de un eslogan y la composición de una melodía o jingle, una pieza musical breve destinada a identificar una campaña o evento. Cada participante o equipo podrá presentar hasta tres propuestas de logotipo y hasta cinco alternativas en las otras dos categorías.

Los diseños gráficos deberán incluir una explicación de hasta 100 palabras sobre su concepto. Además, tendrán que adaptarse a soportes impresos y digitales, funcionar en distintos tamaños y contar con versiones a color, en blanco y negro, positiva y negativa.

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El eslogan deberá ser una frase breve, positiva y fácil de recordar, con un máximo de diez palabras. No podrá incluir expresiones en idiomas extranjeros y deberá orientarse a motivar la participación ciudadana durante el proceso electoral.

Las piezas musicales tendrán que enviarse en formato digital MP3 y no podrán superar los 30 segundos de duración.

Si la propuesta resulta seleccionada, su autor deberá entregar la partitura y, cuando incluya letra, el texto completo de la composición.

El TSE estableció que todas las obras deberán ser originales e inéditas. Tampoco podrán contener símbolos, frases o expresiones vinculadas con organizaciones políticas, partidos o candidaturas, ni contenidos discriminatorios, violentos u ofensivos.

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Requisitos y reconocimientos para los participantes

La convocatoria busca reunir propuestas que puedan representar a las elecciones generales y a la elección de diputados al Parlamento Centroamericano. La identidad seleccionada será utilizada como referencia gráfica, verbal y sonora del proceso previsto para 2027.

Las personas interesadas deberán enviar sus trabajos al correo electrónico tuideaelecciones2027@tse.org.gt. Las especificaciones completas para cada modalidad fueron publicadas por el organismo electoral en el sitio www.tse.org.gt/tuideaelecciones2027.

La persona o el equipo ganador recibirá un reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral. Los proyectos que obtengan el segundo y el tercer lugar podrán recibir diplomas de reconocimiento, mientras que quienes cumplan con las bases tendrán derecho a una constancia de participación.

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El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala fija el 27 de junio de 2027 para la primera vuelta

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala prevé celebrar la primera vuelta de las elecciones generales de 2027 el 27 de junio, dentro de un cronograma que fija la convocatoria oficial para el 22 de enero y la apertura inmediata de la inscripción de candidaturas, un paso que ordena desde ahora la ruta legal y política del próximo cambio de autoridades.

La propuesta también contempla una eventual segunda vuelta presidencial el 22 de agosto, en caso de que ninguna planilla alcance la mayoría absoluta de los votos válidos. Ese punto define desde el inicio el margen temporal completo del proceso y anticipa el calendario de una elección que se extendería por casi siete meses desde la convocatoria.

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El pleno de magistrados del TSE presentó esas fechas durante su reunión mensual con representantes de los partidos políticos vigentes, a quienes entregó el calendario electoral. Según el documento expuesto en esa cita, la convocatoria a las elecciones generales de 2027 está prevista para el viernes 22 de enero.

Pocas horas después, en el primer minuto del sábado 23 de enero, los partidos podrán comenzar la inscripción de sus candidatos ante el Registro de Ciudadanos del tribunal. El cronograma indica que ese periodo cerrará el 20 de marzo de 2027.