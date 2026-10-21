Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral abre un concurso ciudadano para crear la identidad de las elecciones guatemaltecas de 2027

Las propuestas para el logotipo, el lema y la melodía se recibirán entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre de 2026, según informó el organismo tras la aprobación del pleno de magistrados

Fachada de un edificio rosado con banderas sobre una urna electoral blanca y tres siluetas que realizan actividades artísticas y musicales.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala promueve un certamen ciudadano para definir la identidad gráfica, escrita y sonora de las elecciones de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala abrió una convocatoria para que la ciudadanía cree el logotipo, el eslogan y la melodía de las Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano de 2027, cuya identidad deberá transmitir democracia, participación, civismo, inclusión, transparencia y confianza. Las propuestas se recibirán del 7 de octubre al 7 de noviembre de 2026, informó el TSE.

La iniciativa fue aprobada por el Pleno de Magistrados y será organizada por el Instituto Electoral del Tribunal Supremo Electoral. El organismo busca que la imagen gráfica y sonora del proceso electoral surja de aportes ciudadanos, tanto de personas que viven en Guatemala como de quienes residen en el exterior.

PUBLICIDAD

Podrán concursar guatemaltecos de 18 años en adelante, de manera individual o en equipos. No se requiere una inscripción previa: la entrega de una propuesta supone la aceptación de las condiciones establecidas para cada categoría.

Cartel con textos informativos, iconos de categorías, un código QR y la fotografía de la fachada de un edificio institucional de color rojo
Un cartel del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala anuncia las bases de un concurso público para diseñar la imagen institucional de las elecciones generales de 2027. (TSE de Guatemala)

Tres categorías para la identidad electoral de 2027

El concurso contempla el diseño de un logotipo, la creación de un eslogan y la composición de una melodía o jingle, una pieza musical breve destinada a identificar una campaña o evento. Cada participante o equipo podrá presentar hasta tres propuestas de logotipo y hasta cinco alternativas en las otras dos categorías.

Los diseños gráficos deberán incluir una explicación de hasta 100 palabras sobre su concepto. Además, tendrán que adaptarse a soportes impresos y digitales, funcionar en distintos tamaños y contar con versiones a color, en blanco y negro, positiva y negativa.

PUBLICIDAD

El eslogan deberá ser una frase breve, positiva y fácil de recordar, con un máximo de diez palabras. No podrá incluir expresiones en idiomas extranjeros y deberá orientarse a motivar la participación ciudadana durante el proceso electoral.

Las piezas musicales tendrán que enviarse en formato digital MP3 y no podrán superar los 30 segundos de duración.

Si la propuesta resulta seleccionada, su autor deberá entregar la partitura y, cuando incluya letra, el texto completo de la composición.

El TSE estableció que todas las obras deberán ser originales e inéditas. Tampoco podrán contener símbolos, frases o expresiones vinculadas con organizaciones políticas, partidos o candidaturas, ni contenidos discriminatorios, violentos u ofensivos.

Requisitos y reconocimientos para los participantes

La convocatoria busca reunir propuestas que puedan representar a las elecciones generales y a la elección de diputados al Parlamento Centroamericano. La identidad seleccionada será utilizada como referencia gráfica, verbal y sonora del proceso previsto para 2027.

Las personas interesadas deberán enviar sus trabajos al correo electrónico tuideaelecciones2027@tse.org.gt. Las especificaciones completas para cada modalidad fueron publicadas por el organismo electoral en el sitio www.tse.org.gt/tuideaelecciones2027.

La persona o el equipo ganador recibirá un reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral. Los proyectos que obtengan el segundo y el tercer lugar podrán recibir diplomas de reconocimiento, mientras que quienes cumplan con las bases tendrán derecho a una constancia de participación.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala fija el 27 de junio de 2027 para la primera vuelta

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala prevé celebrar la primera vuelta de las elecciones generales de 2027 el 27 de junio, dentro de un cronograma que fija la convocatoria oficial para el 22 de enero y la apertura inmediata de la inscripción de candidaturas, un paso que ordena desde ahora la ruta legal y política del próximo cambio de autoridades.

La propuesta también contempla una eventual segunda vuelta presidencial el 22 de agosto, en caso de que ninguna planilla alcance la mayoría absoluta de los votos válidos. Ese punto define desde el inicio el margen temporal completo del proceso y anticipa el calendario de una elección que se extendería por casi siete meses desde la convocatoria.

El pleno de magistrados del TSE presentó esas fechas durante su reunión mensual con representantes de los partidos políticos vigentes, a quienes entregó el calendario electoral. Según el documento expuesto en esa cita, la convocatoria a las elecciones generales de 2027 está prevista para el viernes 22 de enero.

Pocas horas después, en el primer minuto del sábado 23 de enero, los partidos podrán comenzar la inscripción de sus candidatos ante el Registro de Ciudadanos del tribunal. El cronograma indica que ese periodo cerrará el 20 de marzo de 2027.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloTSE de Guatemalaelecciones 2027 en Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Guatemala amplia presupuesto por 3.27 millones de dólares para promoción turística en 2026

La autorización gubernativa, publicada el miércoles, permitirá al instituto destinar recursos acumulados de ejercicios previos a campañas, ferias y actividades publicitarias dentro y fuera del país durante el próximo año fiscal

Gobierno de Guatemala amplia presupuesto por 3.27 millones de dólares para promoción turística en 2026

El Gobierno de Guatemala mantiene cuadrillas en 14 departamentos para recuperar el paso tras las lluvias

La cartera reportó 208 incidencias en la red carretera, donde los equipos despejan calzadas y revisan estructuras para restablecer la conexión entre poblaciones, mercados, empleos y servicios esenciales afectados por el invierno

El Gobierno de Guatemala mantiene cuadrillas en 14 departamentos para recuperar el paso tras las lluvias

Guatemala alista los últimos preparativos para celebrar el 7 de noviembre la beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio en Antigua Guatemala

La ceremonia, prevista en Finca Florencia, reunirá a miles de fieles nacionales y extranjeros y elevará al religioso como el primer sacerdote guatemalteco reconocido para el culto público, según los organizadores

Guatemala alista los últimos preparativos para celebrar el 7 de noviembre la beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio en Antigua Guatemala

Silvia Solórzano Foppa afirmó que la “rabia” le da fuerza tras el asesinato de su hijo en Guatemala

El crimen, cuya autoría intelectual aún se investiga, abre hipótesis sobre posibles vínculos políticos y reaviva el temor a que la violencia vuelva a utilizarse como instrumento para silenciar

Silvia Solórzano Foppa afirmó que la “rabia” le da fuerza tras el asesinato de su hijo en Guatemala

Capturan en Guatemala a un presunto implicado de amenaza con explosivos tras una alerta internacional

El operativo del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil detuvo a Sergio David Monterroso, de 21 años, tras una orden judicial vigente emitida por un juzgado de la capital

Capturan en Guatemala a un presunto implicado de amenaza con explosivos tras una alerta internacional

TECNO

Airbnb prohibió que los anfitriones obliguen a los huéspedes a hacer tareas de limpieza

Airbnb prohibió que los anfitriones obliguen a los huéspedes a hacer tareas de limpieza

Meta acumula más de USD 50 mil millones en sanciones económicas en los últimos 7 años: estos son los casos

Un centro de datos de IA de USD 20.000 millones puso en la mira a un bosque centenario de castaños

El aeropuerto de Las Vegas ya tiene Waymo, los carros sin conductor de Google: cómo funciona

ChatGPT ahora tiene publicidad: Argentina, Chile, Colombia y Perú tendrán anuncios con dos versiones de la IA

ENTRETENIMIENTO

Selma Blair revela que recurrió al alcohol para aliviar los síntomas de la esclerosis múltiple

Selma Blair revela que recurrió al alcohol para aliviar los síntomas de la esclerosis múltiple

Adele: las pistas que apuntan a su regreso musical con un nuevo álbum

“El mejor amante”: la íntima confesión que Lisa Marie Presley habría hecho sobre Michael Jackson

Lea Michele ha sido confirmada para regresar como Rachel Berry en el reboot de ‘Glee’

Sydney Sweeney se convierte en Cindy Lou Quien en un nuevo anuncio de lencería inspirado en ‘El Grinch’

MUNDO

Estados Unidos ordenó evacuar al personal diplomático no esencial de Arabia Saudita por la escalada de la guerra en Yemen

Estados Unidos ordenó evacuar al personal diplomático no esencial de Arabia Saudita por la escalada de la guerra en Yemen

El exembajador Diego Guelar analizó la crisis de Occidente y advirtió sobre el debilitamiento de los liderazgos europeos

Guerra en Yemen: el bloqueo hutí sobre Taiz agrava la escasez y deja a los hospitales al límite

Fake news, indecisos y redes sociales: las claves de la disputa entre Lula y Bolsonaro

Microestados del mundo: cuáles son y por qué no dependen solo de su superficie