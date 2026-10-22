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Francia aumentará un 20% el despliegue policial para las protestas del próximo sábado

El Gobierno reforzará el operativo con militares, unidades de élite, helicópteros y vehículos blindados, mientras varias ciudades imponen restricciones a las manifestaciones tras los disturbios del 17 de octubre

Francia aumentará un 20% el despliegue policial para las protestas del próximo sábado (REUTERS/Stephane Mahe)
Francia aumentará un 20% el despliegue policial para las protestas del próximo sábado (REUTERS/Stephane Mahe)
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Francia reforzará un 20% el despliegue de sus fuerzas de seguridad de cara a la nueva jornada de movilización social prevista para el sábado, en comparación con el operativo del 17 de octubre. En paralelo, varias ciudades comenzaron a anunciar o evaluar restricciones a las manifestaciones con el objetivo de evitar una repetición de los disturbios recientes, según informaron las autoridades este jueves.

En declaraciones a la cadena BMFTV, el ministro delegado de Interior, Jean-Didier Berger, detalló el incremento del 20% en los efectivos y precisó que el dispositivo contemplará refuerzos militares de la fuerza Sentinelle, unidades de élite de la policía y la gendarmería, además de helicópteros y vehículos blindados.

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Berger explicó que las autoridades cancelaron vacaciones y convocaron a personal que tenía previsto ausentarse para fortalecer la seguridad. Además, aseguró que el país mantiene el nivel máximo de alerta tras los disturbios, destrozos y saqueos del sábado pasado contra edificios públicos, entidades bancarias y comercios.

Los militares tendrán como tarea principal la protección de edificios institucionales, como la Asamblea Nacional, el Senado y la sede del Gobierno, así como puntos turísticos de París, entre ellos los Campos Elíseos, lo que permitirá liberar agentes de policía para otras funciones.

El operativo también incluirá unidades de élite de la Policía Nacional y la Gendarmería: el RAID y la BRI, dependientes de la primera, y el GIGN, integrado en la segunda.

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El Gobierno había anunciado el miércoles que prohibirá toda manifestación que pueda derivar en alteraciones del orden público.

Policías en una manifestación el pasado 17 de octubre (REUTERS/Jack Taylor)
Policías en una manifestación el pasado 17 de octubre (REUTERS/Jack Taylor)

Lyon prohíbe manifestaciones el sábado y París ya desde el jueves

Varias ciudades adoptaron restricciones a las protestas. En Lyon, las autoridades informaron este jueves que impusieron prohibiciones para prevenir nuevos incidentes, como la quema de la oficina de turismo de la ciudad ocurrida el sábado anterior.

Los enfrentamientos, actos de vandalismo y saqueos registrados el 17 de octubre en París, Lyon, Marsella, Burdeos y otras ciudades se produjeron al margen de las movilizaciones contra el encarecimiento del costo de vida, que reunieron a 550.000 personas en todo el país según cifras oficiales.

La Prefectura de Policía de París prohibió las concentraciones y manifestaciones este jueves, hasta las 20:00 (18:00 GMT), en varias zonas de la capital, incluyendo los alrededores del Palacio del Elíseo, la sede del Gobierno en Matignon, la Asamblea Nacional y el Senado.

Oficiales de policías en una manifestación en París el sábado pasado (REUTERS/Abdul Saboor)
Oficiales de policías en una manifestación en París el sábado pasado (REUTERS/Abdul Saboor)

La restricción también alcanza a lugares turísticos como el Museo del Louvre y los Campos Elíseos, así como a las principales estaciones ferroviarias, las plazas de Italia, Bastilla y República, Châtelet, Les Halles, la Isla de la Cité y el distrito de los grandes almacenes.

La orden prohíbe en esos perímetros la presencia y circulación de participantes en marchas, desfiles y concentraciones que no hayan sido notificadas conforme a la ley.

A dos días de las nuevas movilizaciones, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, también tiene previsto reunirse este jueves con los alcaldes de París, Lyon y Marsella, tres de las ciudades más afectadas por los episodios violentos del sábado pasado.

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