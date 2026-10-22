La mayor petrolera del mundo evacuó a su principal refinería por los ataques hutíes mientras sube el precio del barril de crudo

Los rebeldes hutíes de Yermen afirmaron haber atacado Arabia Saudita

Guardar

Saudi Aramco ordenó evacuar su sede central en Dhahran y dispuso el trabajo a distancia para su personal, según informaron seis personas con conocimiento del asunto. La decisión se conoció un día después de un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd, en Dammam, que dejó dos muertos y ocho heridos.

La petrolera estatal saudí evacuó por primera vez su sede desde el inicio de la guerra con Irán, aunque no se informó el motivo de la medida. La orden llega tras ataques atribuidos a los hutíes contra objetivos saudíes, entre ellos aeropuertos e instalaciones de Aramco, y elevó la preocupación por la seguridad de la infraestructura petrolera.

PUBLICIDAD

La mayor petrolera del mundo evacuó a su mayor refinería por los ataques hutíes mientras sube el precio del barril de crudo.

La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Las instalaciones de Dhahran albergan un centro de operaciones desde el que se supervisan plataformas petroleras terrestres y marítimas, refinerías, terminales de exportación y miles de kilómetros de oleoductos.

Tres personas con conocimiento directo de los hechos dijeron a Reuters que un ataque hutí a principios de mes provocó graves daños en la sede de Aramco. El fuego se extendió por varias plantas del edificio, según esas fuentes.

El complejo de Dhahran supervisa las refinerías, plataformas y miles de kilómetros de oleoductos de la petrolera saudí. (REUTERS/ARCHIVO)

La Autoridad General de Aviación Civil saudí informó que el ataque del miércoles contra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd causó dos muertes y ocho heridos. Dammam, uno de los centros petroleros del este de Arabia Saudita, está a unos 15 kilómetros de Dhahran.

PUBLICIDAD

La autoridad añadió que las operaciones en el aeropuerto se reanudaron, mientras continuaban las evaluaciones de daños y la adopción de medidas de seguridad para los viajeros.

El Ministerio de Energía saudí informó de otras dos muertes el miércoles, cuando las defensas aéreas interceptaron un dron que, según indicó, se dirigía a una instalación de Aramco en el yacimiento petrolífero de Shaybah. Las víctimas murieron por la caída de restos del aparato derribado.

Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron múltiples ofensivas contra aeropuertos e instalaciones petroleras en Arabia Saudita. (REUTERS/ARCHIVO)

Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron ataques efectuados durante los últimos dos días contra la sede del Ministerio de Defensa saudí en Riad, instalaciones de Aramco y los aeropuertos de Dammam y Abha. El portavoz militar del grupo, Yahya Sarea, sostuvo que las operaciones respondían a más de 2.900 bombardeos de la coalición liderada por Riad en Yemen durante los últimos cien días.

PUBLICIDAD

El crudo subió tras los ataques hutíes

Los futuros del crudo Brent alcanzaron el jueves su nivel más alto desde el 18 de mayo, impulsados por los temores a una escalada del conflicto en Oriente Medio y a nuevas interrupciones del suministro desde la principal región exportadora del mundo.

La cotización del barril de crudo Brent alcanzó los 111,88 dólares ante el temor a interrupciones en el suministro global. (BLOOMBERG/ARCHIVO)

A las 11.04 GMT, el Brent ganaba USD 3,06 por barril, equivalentes a 2,81%, y cotizaba a USD 111,88. Durante la sesión llegó a USD 112,55. El West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos avanzaba USD 2,04, o 2,1%, hasta USD 99,19 por barril, después de tocar los USD 100,07.

El presidente ejecutivo de Aramco, Amin al Naser, estimó que la demanda mundial de petróleo podría aumentar en tres millones de barriles diarios si finaliza la guerra entre Estados Unidos e Irán y se normaliza la situación en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

Naser afirmó a Al Arabiya Business: “Se espera un incremento en la demanda en tres millones de barriles diarios si vuelve la situación a la normalidad”. También calculó una pérdida de 3.000 millones de barriles en los mercados desde el inicio del conflicto en el Golfo, el 28 de febrero.