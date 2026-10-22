La OTAN permitirá a Ucrania comprar armas, municiones y equipamiento militar más rápido y a menor costo

El nuevo pacto formalizado habilita a los fabricantes locales a proveer equipamiento bélico probado en combate directo a los socios transatlánticos, consolidando un intercambio estratégico de capacidades e innovaciones operativas críticas. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

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La OTAN habilitará compras centralizadas para Ucrania a través de su agencia de apoyo y adquisiciones, un mecanismo que permitirá a Kiev acceder a armas, municiones y equipamiento militar en plazos más cortos y con posibles reducciones de costes.

La medida se activará tras la incorporación de Ucrania a una asociación de la Alianza Atlántica orientada a ampliar la cooperación militar e industrial, según comunicó este jueves la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA).

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Ucrania podrá adquirir material de defensa mediante el sistema de compras de la NSPA y las compañías ucranianas tendrán la posibilidad de ofrecer bienes y servicios militares a los países aliados. El acuerdo busca acelerar el acceso de Kiev a equipamiento y conectar a su industria con los procesos de contratación de la organización.

La asociación de seguridad incorpora a Ucrania

Ucrania se sumó a la Asociación de Apoyo a la Cooperación en materia de Seguridad (SCSP) de la OTAN. El objetivo declarado es “seguir fortaleciendo la base industrial de Ucrania” e integrar sus conocimientos en el desarrollo, el suministro y el mantenimiento de capacidades militares.

Las compañías ucranianas podrán ofrecer bienes y servicios militares directamente a los países miembros de la Alianza Atlántica. (REUTERS/ARCHIVO)

La SCSP fue creada en 2025 para brindar apoyo sostenible a Ucrania mediante un sistema estructurado de adquisiciones. Hasta ahora reúne a Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Suecia, Reino Unido, la sede de la OTAN y Ucrania.

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La directora de Apoyo a las Operaciones de la NSPA, Jacqueline Borsboom, afirmó en el comunicado: “Esta asociación contribuirá a conectar más estrechamente a la industria ucraniana con oportunidades de crecimiento”.

Borsboom añadió que el acuerdo permitirá a los aliados y socios conocer la innovación y la experiencia operativa ucraniana, “puestas a prueba en el campo de batalla”.

El Consejo del Atlántico Norte autorizó en abril que la NSPA convocara licitaciones y firmara contratos de forma directa con empresas de la industria ucraniana. La decisión facilita la participación de esas compañías en los procesos de adquisición de la organización.

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El Consejo del Atlántico Norte autorizó a la NSPA a convocar licitaciones y firmar contratos directos con la industria de Ucrania. (EFE/ARCHIVO)

La asistencia gestionada por la NSPA

Desde el inicio de la invasión rusa, la NSPA movilizó alrededor de 400 millones de euros en ayuda a Ucrania mediante el fondo fiduciario del Paquete de Asistencia Integral (CAP), según la agencia.

Los recursos se destinaron a suministros médicos, combustible, infraestructuras críticas y apoyo de ciberseguridad. A esa suma se agregan 219 millones de euros de la Coalición de Capacidades Informáticas para modernizar las capacidades digitales de defensa ucranianas.

Distintos países aliados también donaron millones de litros de combustible, indicó la NSPA.

La agencia explicó que sus asociaciones de apoyo permiten a varios miembros de la OTAN agrupar sus necesidades de bienes y servicios para generar economías de escala y reducir potencialmente los costes de las compras conjuntas.

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