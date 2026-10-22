Japón reinventa sus rituales funerarios ante el colapso demográfico y el alto costo de morir

El costo conjunto de un funeral y una sepultura en Japón absorbe casi el 60% del ingreso anual promedio - Europa Press

Guardar

En las autopistas de Tokio, donde cerca de un millón de vehículos circulan a diario, los carteles publicitarios ofrecen desde clínicas dentales hasta hoteles y neumáticos. Pero entre esa maraña comercial hay un producto que domina el paisaje visual: los funerales económicos.

La muerte, en Japón, se convirtió en un negocio urgente y en un problema social que está obligando a millones de familias a reinventar tradiciones centenarias para despedir a sus muertos, según un análisis publicado por The Conversation de la profesora de religión Mimi Hanaoka, de la Universidad de Richmond.

PUBLICIDAD

Durante generaciones, el sistema funerario japonés descansó sobre una red de templos budistas, lazos familiares y vínculos comunitarios que sostenían los rituales desde la cremación hasta el cuidado perpetuo de las tumbas. Ese modelo, sin embargo, enfrenta hoy una crisis estructural impulsada por el costo, la demografía y la escasez de espacio.

Según la 6ª Encuesta Nacional sobre Funerales (2024) realizada por la firma Kamakura Shinsho, un funeral promedio en Japón cuesta aproximadamente 1,2 millones de yenes —unos USD 7.600—, cifra que equivale a cerca de una cuarta parte del salario bruto anual de un trabajador medio.

PUBLICIDAD

Las autopistas de Tokio exhiben carteles de servicios funerarios económicos ante la crisis del sistema mortuorio tradicional - (Adobe Stock).

Si a eso se le suma la compra de la lápida, el uso de la parcela y las tarifas de cementerio, el total asciende a unos 1,52 millones de yenes (cerca de USD 10.000), según datos de 2025 de la Encuesta Nacional de Consumidores de Tumbas de la misma firma, lo que eleva el gasto combinado a casi el 60% del ingreso anual promedio.

Los costos, además, no se extinguen con el entierro. Los cementerios municipales y privados cobran tasas anuales de mantenimiento del terreno, y los templos budistas perciben honorarios por los rituales periódicos que, según la tradición, benefician al difunto en el más allá. Si los descendientes dejan de pagar o abandonan la tumba, el cementerio o el templo pueden reclamarla y trasladar los restos a un osario comunal.

PUBLICIDAD

Con la tasa de natalidad en caída sostenida, cada vez hay menos personas disponibles para asumir esas obligaciones, lo que convierte el mantenimiento de la tumba familiar en una carga logística, económica y emocional que muchos ya no están dispuestos a heredar.

La cremación como punto de partida de un sistema en transformación

El rito funerario japonés combina cremación y entierro en dos fases diferenciadas. Primero, el cuerpo se crema en un ataúd; luego, los familiares colocan parte o la totalidad de los fragmentos óseos en una urna funeraria que se lleva al hogar y se deposita en un altar budista. Semanas, meses o incluso años después, los restos se trasladan a una tumba, un osario o un columbario permanente conocido como nōkotsudō.

PUBLICIDAD

La cremación abarca entre el 99,7% y el 99,9% de los fallecimientos registrados en el territorio japonés. - REUTERS/Issei Kato

Entre el 99,7% y el 99,9% de los fallecidos son cremados: en cualquier año dado, menos de 400 personas reciben sepultura sin pasar por ese proceso. A ese ciclo se le suman rituales budistas semanales durante los primeros 49 días posteriores al deceso y ceremonias periódicas que se extienden, como mínimo, hasta el tercer aniversario de la muerte.

La combinación de una población que se reduce, parcelas funerarias limitadas y costos que se perpetúan en el tiempo empuja a los japoneses hacia alternativas al entierro tradicional. Una de las más extendidas es el jumokusō o “entierro arbóreo”, en el que los huesos o cenizas del difunto se depositan en la tierra junto a un árbol o en sus inmediaciones. Según la 13.ª Encuesta Nacional de Consumidores de Tumbas (2022), elaborada por Kamakura Shinsho, esta modalidad representa ya el 41,5% de todas las tumbas nuevas en el país.

PUBLICIDAD

Dos cementerios públicos de la metrópolis de Tokio ofrecen ahora un formato denominado jūrin-gata (“tipo bosque”), donde los restos cremados se colocan en bolsas de seda y se entierran en una parcela designada sin que el titular deba pagar tarifas de mantenimiento a perpetuidad. A diferencia de las tumbas convencionales en cementerios metropolitanos —donde las parcelas se asignan por orden de llegada y no pueden reservarse en vida—, el entierro arbóreo permite que una persona elija y asegure su lugar con anticipación.

Budas de hueso y el cierre definitivo de las tumbas familiares

Otras soluciones revelan una creatividad que bordea lo artístico. Los kotsubotoke o “budas de hueso” son esculturas del Buda Amida —el Buda de la Luz Infinita, figura central en las prácticas mortuorias japonesas— fabricadas a partir de restos cremados de decenas e incluso cientos de miles de personas, pulverizados hasta convertirlos en ceniza fina y luego comprimidos en estatuas.

PUBLICIDAD

Ciertos templos budistas elaboran esculturas de Buda con restos humanos pulverizados de miles de personas - (Kyodo News vía AP)

Históricamente, esta práctica surgió como respuesta al problema de los templos que acumulaban restos de personas sin deudos: pobres, viajeros y extranjeros. Hoy, los escasos templos que mantienen esta tradición aceptan cantidades mínimas de hueso —apenas unos gramos— y los almacenan hasta reunir el volumen necesario para construir una nueva figura.

En el otro extremo del espectro se encuentra el hakajimai o “cierre de tumba”, un proceso mediante el cual las urnas enterradas en una sepultura familiar se exhuman y los restos se trasladan a un osario comunal. Con ese acto, la familia queda liberada de la responsabilidad de mantener el sepulcro y de trasladar esa carga a las generaciones futuras. Las tumbas abandonadas y descuidadas se perciben en Japón como un síntoma visible de la disolución del sistema familiar tradicional, y el hakajimai ofrece una salida formal a ese deterioro.

PUBLICIDAD

Según publicó Mimi Hanaoka, profesora de religión de la Universidad de Richmond, en The Conversation, los muertos, en la cultura japonesa, no dejan de pertenecer al mundo social de los vivos. Las obligaciones rituales y los lazos familiares mantienen esa conexión a través de las generaciones.

Lo que está cambiando no es el vínculo, sino la forma de sostenerlo: frente a la presión económica y demográfica, los japoneses están rediseñando sus prácticas funerarias para conservar ese lazo sin que el peso de la tradición se convierta en una herencia insostenible.