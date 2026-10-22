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“Ya no puedo hacer teatro, cine ni leer”: Judi Dench habló sobre el avance de su problema visual

La actriz de 91 años, reconocida por sus papeles en Shakespeare in Love y las películas de 007, detalló cómo la enfermedad ocular progresiva le dificulta reconocer rostros

Judi Dench afirmó que el deterioro de su visión le impide trabajar en teatro y cine a sus 91 años (REUTERS)
Judi Dench afirmó que el deterioro de su visión le impide trabajar en teatro y cine a sus 91 años (REUTERS)
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La actriz británica Judi Dench afirmó que el deterioro de su visión le impide continuar con actividades que marcaron su trayectoria profesional durante más de siete décadas.

A los 91 años, la ganadora del Oscar expresó durante una entrevista con Emma Barnett en el programa Today de BBC Radio 4 que “no puedo estar en un escenario. Ya no puedo hacer teatro. Ya no puedo hacer cine. Ya no puedo leer”.

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La intérprete recibió el diagnóstico de degeneración macular relacionada con la edad en 2012, una enfermedad que afectó de forma progresiva su capacidad visual.

La pérdida de visión alteró su rutina y su trabajo

La degeneración macular relacionada con la edad (DMAE) compromete la visión central y puede dificultar tareas como la lectura, el reconocimiento de rostros y la orientación en determinados espacios. En el caso de Dench, el problema tuvo consecuencias directas sobre su trabajo en el teatro y el cine.

La actriz británica recibió en 2012 el diagnóstico de degeneración macular relacionada con la edad (REUTERS)
La actriz británica recibió en 2012 el diagnóstico de degeneración macular relacionada con la edad (REUTERS)

La actriz ya había referido en otras oportunidades las dificultades que enfrentaba en los rodajes y al momento de aprender diálogos. En la charla emitida por la radio pública británica, describió con precisión el límite al que llegó su estado visual.

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También relató que la falta de nitidez provoca situaciones incómodas durante sus encuentros cotidianos. Según contó en la entrevista, a veces se acerca a desconocidos convencida de que se trata de alguien conocido. “Voy hacia la gente equivocada y casi la abrazo”, explicó, antes de advertir que había confundido a la persona.

Pese a esas restricciones, Dench mantuvo apariciones públicas y habló de cómo se adapta a la pérdida de visión. “La radio siempre ha sido importante para mí”, señaló durante la entrevista.

Sin comentarios sobre el envejecimiento

Consultada por el envejecimiento, la intérprete británica respondió sin profundizar en el tema. “No hay nada que decir al respecto. No pienso mucho en ello”, afirmó.

La actriz Judi Dench no propuso ningún nombre para suceder a Daniel Craig como James Bond (AP)
La actriz Judi Dench no propuso ningún nombre para suceder a Daniel Craig como James Bond (AP)

La carrera de Dench abarcó teatro, televisión y cine. Alcanzó una proyección internacional con su papel de M, la jefa del servicio secreto británico en la saga de James Bond. Su debut en ese personaje ocurrió en GoldenEye, estrenada en 1995, cuando se convirtió en la primera mujer en encarnar a la máxima autoridad del MI6 dentro de la franquicia.

Cuatro años más tarde, recibió el Oscar a mejor actriz de reparto por su interpretación de la reina Isabel I en Shakespeare in Love. El reconocimiento correspondió a la ceremonia de 1999 y consolidó su presencia en el cine estadounidense.

Durante la entrevista, también recordó un almuerzo al que asistió por invitación de Sir David Spedding, exjefe del MI6. La actriz contó que el chofer enviado para recogerla no logró ubicar su casa y que llegó cerca de veinte minutos tarde. “Le dije: ‘Siento mucho llegar tan tarde, su conductor no pudo encontrar mi casa’. Me encantó”, relató.

Dench destacó la importancia de la radio frente a las limitaciones que enfrenta en sus actividades habituales (REUTERS)
Dench destacó la importancia de la radio frente a las limitaciones que enfrenta en sus actividades habituales (REUTERS)

Cuando Barnett le preguntó quién debería ser el próximo James Bond, Dench evitó dar un nombre y respondió simplemente que no quería hablar del tema.

El recuerdo de Sidney Poitier y la influencia de Shakespeare

La conversación incluyó un recuerdo de la época en que Dench actuaba en la obra Amy’s View en Nueva York. Tras una función, el actor estadounidense Sidney Poitier se presentó en su camerino. En ese momento, el director Richard Eyre le daba indicaciones.

Dench evocó la entrada de Poitier como una experiencia intensa. “Fue emocionante”, destacó. Ante la pregunta sobre qué le había dicho el actor, respondió: “No mucho, solo me quedé con la boca abierta. Qué encantador”.

La función teatral de Macbeth en la que actuó su hermano despertó el interés de Dench por William Shakespeare (REUTERS)
La función teatral de Macbeth en la que actuó su hermano despertó el interés de Dench por William Shakespeare (REUTERS)

Poitier hizo historia en 1964 al convertirse en el primer hombre negro que ganó el Premio de la Academia a mejor actor. Dench lo mencionó al repasar encuentros que conservó de su carrera artística.

La actriz también habló de su relación con la obra de William Shakespeare, una influencia presente en buena parte de su recorrido teatral. Recordó que, cuando tenía nueve años, vio a su hermano interpretar al rey Duncan en Macbeth. Esa función despertó su interés por el dramaturgo inglés.

Según relató, una línea de la obra quedó grabada en su memoria y la convenció de que el papel era para ella. Además, aseguró estar enamorada de los sonetos por su ritmo, que comparó con el latido del corazón.

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